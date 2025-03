Google Maps : attention aux scams ! déjà 10 000 fausses adresses supprimées

Chaque jour, des millions de personnes utilisent Google Maps pour trouver un service près de chez eux. Un restaurant, un plombier, un coiffeur, tout semble simple. Mais visiblement, ce n’est plus aussi sûr qu’avant. Cette fois-ci, c’est sérieux : Google a dû supprimer 10 000 fausses adresses liées à des escroqueries.

Il s’agit d’une escroquerie à grande échelle, bien pensée, bien cachée. Des milliers de faux profils ont été créés sur Google Maps. Chaque fiche contenait un nom d’entreprise, une adresse crédible, parfois même des horaires détaillés. Et puis, surtout, de nombreux avis positifs qui donnaient confiance au premier coup d’œil. En réalité, ces entreprises n’existaient pas. Elles avaient été créées uniquement pour tromper les utilisateurs.

Des arnaques bien organisées, au cœur même de Google Maps

Google a identifié un homme du Maryland, aux États-Unis, comme principal coordinateur de cette fraude. Il aurait collaboré avec plusieurs équipes dans le monde entier. L’objectif était simple : vendre ces faux profils à d’autres escrocs, ou les utiliser pour piéger des clients.

Tout a commencé quand un serrurier du Texas a signalé un faux profil utilisant son nom. Quelqu’un se faisait passer pour lui sur Google Maps et volait ses clients. Ce témoignage a poussé Google à lancer une enquête plus large. Et là, surprise : le nombre de fiches frauduleuses était bien plus grand que prévu.

Lorsque quelqu’un appelle l’un de ces faux profils, deux choses peuvent arriver. Soit un soi-disant professionnel se déplace et facture un prix exagéré. Soit la personne tombe sur un centre d’appel qui tente d’obtenir un paiement anticipé. Autrement dit, dans les deux cas, la victime perd de l’argent.

Et ce n’est pas tout. Certains escrocs vont encore plus loin. Par exemple, ils utilisent des logiciels pour créer de faux avis. D’autres gonflent artificiellement les mentions « J’aime » dans les FAQ. Résultat : leur fiche apparaît en haut des recherches. Alors que les vrais professionnels sont parfois relégués en bas.

Google passe à l’action, mais reste sur ses gardes

En 2023, Google a supprimé ou bloqué 12 millions de faux profils sur Maps. Ce chiffre est énorme. Et selon l’entreprise, il y a eu un million de fausses fiches en plus par rapport à 2022. Cela prouve que les arnaques se multiplient rapidement. Les escrocs s’adaptent, changent leurs méthodes, et recommencent ailleurs.

En réaction, Google renforce ses outils de détection. Dès qu’un cas est signalé, des vérifications sont lancées. Ensuite, les annonces frauduleuses sont supprimées.

Parfois, d’autres profils similaires sont également bloqués. Google tente aussi de lutter contre les faux avis. Certaines entreprises paient pour se donner une bonne image. Mais cela fausse les résultats et trompe les consommateurs.

Au Royaume-Uni, les autorités ont tiré la sonnette d’alarme. En réponse, Google a imposé de nouvelles règles. Les entreprises soupçonnées de manipuler les avis sont désormais limitées. Certaines peuvent même voir leur fiche retirée. Outre ces mesures, Google travaille à améliorer la transparence.

Cependant, la vigilance des utilisateurs reste essentielle. Avant d’appeler un professionnel, il faut observer les détails. Vérifiez si l’adresse est logique. Lisez plusieurs avis. Méfiez-vous des profils trop parfaits. Et surtout, évitez de payer à l’avance si vous avez le moindre doute.

Quoique Google fasse de gros efforts, je vous préviens que personne n’est à l’abri. Ces escrocs sont organisés et patients, ils savent créer des fiches crédibles. Alors, dès aujourd’hui, il faut apprendre à reconnaître les signes.

Et vous, avez-vous déjà rencontré une fausse adresse sur Google Maps ? Avez-vous été victime d’une arnaque en ligne ? Trouvez-vous que Google en fait assez pour protéger ses utilisateurs ?

