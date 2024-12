Le fléau des faux avis sur internet devient incontrôlable : voici comment les détecter !

Les faux avis sur internet sont devenus un véritable cauchemar pour les consommateurs et les entreprises. Depuis que l’intelligence artificielle s’est immiscée dans ce domaine, leur propagation a explosé. Mais comment distinguer le vrai du faux et éviter les pièges ? Voici des pistes pour y voir plus clair.

Des outils comme ChatGPT permettent aux fraudeurs de rédiger des avis détaillés et apparemment authentiques en masse. À cela s’ajoute leur capacité à produire des milliers de critiques en quelques heures, ce qui rend leur détection complexe.

Selon Maury Blackman, investisseur et futur directeur de The Transparency Company : « C’est tout simplement un très, très bon outil pour ces escrocs aux avis ».

D’ailleurs, une analyse menée par The Transparency Company révèle que près de 14 % des avis examinés dans certains secteurs seraient frauduleux. Parmi eux, 2,3 millions seraient générés totalement ou partiellement par IA.

C’est aussi un problème crucial pendant les fêtes, car, comme nous le savons tous, les consommateurs se fient davantage aux avis pour choisir leurs cadeaux.

Les secteurs touchés : aucun domaine n’est épargné

Certes, les faux avis ne sont pas nouveaux, mais leur présence est devenue omniprésente. Ils envahissent les plateformes de commerce électronique, les services à domicile et même les applications mobiles.

Prenons Amazon, par exemple. Or, certaines critiques générées par IA apparaissent en tête des recommandations. Elles influencent ainsi dangereusement les décisions des acheteurs.

De même, DoubleVerify a récemment constaté une augmentation d’avis frauduleux sur des applications pour Smart TV. Ces faux avis poussent souvent les utilisateurs à télécharger des logiciels malveillants.

Alors selon les experts, le danger ne se limite pas à un achat inutile… Cela peut aussi mettre vos données personnelles en péril.

C’est aussi ce qui pousse les grandes plateformes comme Yelp ou Trustpilot à agir. Mais hélas, leurs efforts ne suffisent pas toujours.

Certains fraudeurs vont même jusqu’à manipuler les badges de crédibilité, comme le fameux « badge Elite » de Yelp, pour paraître légitimes. Depuis que ces pratiques se multiplient, le problème semble hors de contrôle.

Pour se protéger, les consommateurs doivent être vigilants et prêter attention à certains signaux. Les avis excessivement positifs ou négatifs sont souvent suspects.

Personnellement, je fais attention aux avis trop longs, bourrés de clichés ou très génériques. Si un commentaire semble trop parfait, je préfère consulter d’autres sources avant de me décider.

Pangram Labs explique bienque « Les avis rédigés avec l’IA sont généralement plus longs, très structurés et incluent des ‘descriptions vides’ ». Ces descriptions utilisent souvent des clichés comme la première chose qui m’a frappé ou qui a changé la donne.

J’avoue que distinguer un avis authentique d’un faux peut être difficile. Une étude menée par Balázs Kovács, professeur à Yale, montre que les gens ne différencient pas les avis générés par IA de ceux écrits par des humains.

De même, certains outils d’IA, lorsqu’ils sont utilisés avec de bonnes intentions, peuvent rendre les avis plus clairs et informatifs. Des locuteurs non natifs, par exemple, se servent parfois de ces technologies pour s’assurer d’une meilleure compréhension.

Sherry He, professeur à l’Université d’État du Michigan, souligne : « Cela peut aider à améliorer les avis et les rendre plus informatifs s’ils sont motivés par de bonnes intentions ».

Mais depuis que ce problème a pris de l’ampleur, les grandes plateformes comme Amazon, Trustpilot ou Yelp tentent de réagir. Elles utilisent des algorithmes pour détecter les anomalies et supprimer les contenus suspects.

La Coalition for Trusted Reviews, qui réunit des géants comme Amazon, Tripadvisor et Glassdoor, travaille également sur des normes pour contrer ces abus.

D’ailleurs, la Federal Trade Commission (FTC) interdit la vente de faux avis. Elle impose des amendes aux entreprises et particuliers impliqués dans ces pratiques frauduleuses.

