Voici la 1ère souris créée avec l’ADN de mammouth ! Une folie digne de Jurassic Park ?!

La startup Colossal Biosciences dévoile une souris modifiée génétiquement pour ressembler au mammouth laineux de la préhistoire ! Avec sa fourrure claire et laineuse, elle représente la première étape vers l’objectif que s’est fixé l’entreprise : ressusciter les mammouths…

L’humain doit-il jouer le rôle de dieu ? C’est une question qui taraude l’humanité depuis la nuit des temps, et qui a été abordée à travers des œuvres comme Frankenstein, Full Metal Alchemist ou encore Jurassic Park.

Toutefois, la startup Colossal Biosciences s’est fixé un but : ressusciter les mammouths. Et pour y parvenir, elle est prête à surmonter toutes les barrières de l’éthique et de la morale…

Quatre ans après sa fondation en 2021, l’entreprise américaine annonce avoir franchi un cap majeur vers cette « désextinction ». Elle vient de réussir à créer des souris génétiquement modifiées pour présenter des caractéristiques clés des mammouths laineux.

Fourrure laineuse, poil clair… une souris avec sept gènes modifiés

Meet the Colossal woolly mouse 🐭 🧵 pic.twitter.com/n6V6Sl3pLa — Colossal Biosciences® (@colossal) March 4, 2025

Sept gènes ont été modifiés simultanément pour créer cette « Souris Laineuse Colossale ». Elle présente des adaptations physiques aux climats froids, jadis indispensables aux mammouths pour survivre à l’ère glaciaire.

Afin de parvenir à ce résultat, les scientifiques ont inspecté 121 génomes de mammouths et d’éléphants afin de mettre en lumière des divergences génétiques cruciales.

Ils ont employé des méthodes de modification sur les gènes contrôlant la croissance des poils et la structure du follicule, et c’est ce qui a permis d’obtenir des caractéristiques comme une fourrure plus longue, plus épaisse, plus bouclée.

En outre, les chercheurs ont aussi créé une couleur de fourrure plus claire en altérant le gène de régulation de la mélanine. Ils ont également modifié une caractéristique responsable du métabolisme des acides gras.

Chez les mammouths, celle-ci servait probablement à stocker de l’énergie dans les climats froids. Les souris génétiquement modifiées ont montré un poids corporel plus élevé, ce qui renforce encore la relation entre adaptation génétique et métabolisme.

En recréant avec succès de multiples traits des mammouths sur une espèce vivante, cette étude valide l’approche qui consiste à combiner l’analyse informatique avec l’ingénierie de génome précise pour la désextinction.

Un cap vers la désextinction des animaux préhistoriques

Selon le CEO de Colossal Biosciences, Ben Lamm, « la Souris Laineuse Colossale marque un moment décisif dans notre mission de désextinction ».

Il s’agit d’une avancée majeure, démontrant la capacité à recréer des combinaisons génétiques complexes ayant nécessité plusieurs millions d’années d’évolution pour apparaître dans la nature.

C’est aussi la confirmation que l’objectif de Colossal est réaliste. Selon le Dr Beth Shapiro, directrice scientifique de la startup, « cette souris est la preuve que notre pipeline de désextinction est un succès ».

Elle estime que « ce modèle de souris fournit une approche rapide, rigoureuse, éthique pour tester des hypothèses sur les liens entre séquences ADN et traits physiques pour notre projet de mammouth laineux ».

Le but de la startup est de permettre aux mammouths, dodos et thylacines de vivre dans les habitats modernes. Concernant les mammouths en particulier, elle se focalise sur les traits qui les aideront à survivre dans un climat plus froid.

L’humain a-t-il le droit de modifier la nature ?

US biotech company Colossal Biosciences has unveiled a genetically engineered woolly mouse, in a step toward its ambitious goal of bringing the extinct woolly mammoth back to life pic.twitter.com/X6V8toPJQ2 — The National (@TheNationalNews) March 5, 2025

Même si cette souris-mammouth est adorable, le fait de défier la nature soulève bien évidemment des questions éthiques.

On peut voir la désextinction comme un acte en faveur de la cause animale, mais aussi comme une façon de se débarrasser du devoir de préserver les espèces.

S’il est possible de ressusciter les espèces éteintes, pourquoi se soucier de leur extinction ? Cette innovation pourrait donc se révéler plus nocive que bénéfique pour nos amis les bêtes…

Interrogé sur ce « complexe de dieu », le CEO explique que « notre priorité n’est pas de jouer à dieu, mais d’exploiter les technologies génétiques de pointe pour relever les défis écologiques et environnementaux urgents ».

À ses yeux, la désextinction et la restauration de la biodiversité offrent des outils pour atténuer la perte d’espèces, combattre le changement climatique, et protéger les écosystèmes menacés.

Il précise que « chaque étape de notre travail est éclairée par la collaboration avec des scientifiques, des éthiciens, des défenseurs de l’environnement et des communautés autochtones afin de garantir que nous agissons de manière responsable et dans le meilleur intérêt de la planète ».

Au contraire, il considère que l’humanité joue à Dieu lorsqu’elle éradique une espèce, détruit un écosystème, surpêche l’océan ou coupe la forêt tropicale. Son objectif est de « contribuer à réparer les péchés du passé ».

