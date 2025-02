Hugging Face Pi0 vient d’apprendre le langage aux robots

Hugging Face et Physical Intelligence ont dévoilé Pi0 (Pi-Zero), un modèle innovant. Ce dernier permet aux robots de transformer des commandes en langage naturel en actions physiques.

Hugging Face Pi0 apporte une nouvelle dimension à la robotique. Désormais, les machines comprennent et exécutent les instructions en langage naturel.

Plus besoin de lignes de code complexes. Il suffit de parler, et le robot obéit. Comme ChatGPT a changé la génération de texte, Pi0 veut révolutionner l’interaction entre humains et robots.

Tout d’abord, il faut comprendre ce qui rend Pi0 unique. Je note qu’il ne s’agit pas d’un simple programme rigide, mais d’un véritable cerveau artificiel.

Développé par Physical Intelligence, ce modèle fonctionne sur LeRobot, une plateforme innovante qui traduit directement les mots en actions.

Je vous donne un exemple : dites-lui « Débarrasse la table », et il s’exécute aussitôt. C’est en réponse à la complexité des robots traditionnels que Pi0 a été conçu.

Jusqu’ici, les machines suivaient des instructions codées, sans réelle compréhension. Mais désormais, elles réagissent aux ordres comme un assistant humain.

D’ailleurs, Rémi Cadene, chercheur chez Hugging Face, l’affirme avec conviction dans un article sur X (anciennement Twitter) : « Pi0 est le modèle d’action en langage visuel le plus avancé ».

Ce n’est plus une simple IA qui apprend, c’est un système capable de comprendre et d’exécuter des tâches du quotidien !

⭐ The first foundational model available on @LeRobotHF ⭐



Pi0 is the most advanced Vision Language Action model. It takes natural language commands as input and directly output autonomous behavior.



It was trained by @physical_int and ported to pytorch by @m_olbap

👇🧵 pic.twitter.com/WysqMN1xbk