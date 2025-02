Sommet de Paris pour l’action sur l’IA : ce qu’il faut retenir

Le Sommet pour l’action sur l’IA, organisé en France les 10 et 11 février 2025, marque un tournant pour la régulation et l’usage éthique de l’intelligence artificielle. Avec l’entrée en vigueur des premières dispositions de l’IA Act, les entreprises doivent désormais s’adapter à un cadre plus strict en matière de formation et de conformité.

L’IA Act : une régulation au service de l’intérêt général

Adopté en mars 2024, l’IA Act vise à encadrer l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle en Europe. Depuis le 2 février 2025, les entreprises dotées de ces technologies doivent se conformer aux nouvelles exigences. Cela concerne notamment la formation. Selon Michael Curry, président de la modernisation des données chez Rocket Software, « le Chapitre 1, Article 4 de la loi européenne sur l’IA rend obligatoire la maîtrise de l’IA pour toute entreprise qui utilise ou développe ces systèmes. » Cette disposition impose une montée en compétences des employés. Elle garantit ainsi une utilisation responsable et éthique.

Interdictions et nouvelles obligations pour les entreprises

L’IA Act ne se contente pas de promouvoir la formation. Le Chapitre 2, Article 5 interdit les usages jugés abusifs. Cela inclut ceux qui portent atteinte aux droits individuels ou favorisent des discriminations. Cela concerne notamment l’ingénierie sociale, la classification des individus selon leur comportement ou la prédiction de crimes. Pour se conformer, les entreprises doivent effectuer des audits rigoureux de leurs pratiques, renforcer leurs politiques de confidentialité et mettre en place des systèmes de surveillance proactifs. Ces mesures visent à garantir la transparence et à réduire les risques liés aux dérives de l’IA.

Un défi et une opportunité pour les entreprises européennes

L’entrée en vigueur de l’IA Act transforme le paysage technologique européen. Si cette régulation impose des contraintes, elle ouvre aussi la voie à un usage plus encadré et fiable de l’IA. Le Sommet pour l’action sur l’IA s’inscrit dans cette dynamique. Il offre aux entreprises un espace d’échange pour mieux comprendre les implications de ces nouvelles règles. « Son application progressive leur donne du temps pour se conformer et envisager leurs usages de l’IA de manière éthique et sécurisée« , conclut Michael Curry. Puisque l’intelligence artificielle devient un levier stratégique, maîtriser ces évolutions sera essentiel pour l’innovation responsable en Europe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

