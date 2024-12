IA et Smart Cities : les solutions SCC au service des villes durables

SCC France, leader des services informatiques, renforce son engagement pour rendre l’intelligence artificielle accessible et impactante. Ses solutions, validées dans son usine numérique, transforment les espaces urbains et répondent aux défis climatiques et sociétaux.

Une expertise éprouvée pour des espaces intelligents

Présentées au Smart City Expo World Congress, les solutions de SCC France ont suscité un vif intérêt pour leur capacité à répondre aux enjeux critiques des villes. SCC associe des systèmes NVIDIA certifiés pour le calcul accéléré à son savoir-faire. Elle propose ainsi des outils dédiés aux transports, aux bâtiments intelligents et à la protection de l’environnement. Loïc Guillaume, directeur Enterprise Solution chez SCC, explique : « SCC s’engage à aider à résoudre les principaux défis auxquels les villes sont confrontées. Avec des technologies validées par le marché, nous montrons comment l’IA peut améliorer la qualité de vie des citoyens et transformer les services publics. »

Applications concrètes pour des villes durables et sûres

Les solutions proposées par SCC répondent à une gamme variée de problématiques. Elles visent, en premier lieu, à améliorer la sécurité dans les banlieues et les espaces publics. Elles contribuent à la réduction des embouteillages et à l’amélioration de la micro-mobilité. Cela facilite ainsi les déplacements urbains. SCC œuvre également dans la prévention des risques climatiques, en particulier les incendies et la pollution, afin de protéger l’environnement et les populations. Ces objectifs sont atteints grâce à des outils avancés, comme NVIDIA Metropolis pour la vision par l’IA, ou encore des grands modèles de langage et de traitement d’images. Ces technologies permettent d’automatiser les processus et de déployer des applications à haut rendement dans les environnements les plus complexes.

Une infrastructure pour une adoption simplifiée

SCC simplifie l’intégration des solutions IA grâce à un catalogue d’architectures de référence validées. Elle collabore également avec des partenaires stratégiques comme Dell Technologies. Cette approche facilite les déploiements, qu’ils soient sur site, dans le cloud ou à la périphérie. SCC combine expertise commerciale, opérationnelle et informatique. Elle propose ainsi une réponse unique et globale aux défis des territoires intelligents. L’intelligence artificielle générative, combinée aux processeurs graphiques (GPU) NVIDIA, ouvre de nouvelles perspectives pour les organisations. SCC France privilégie des solutions conçues pour augmenter l’efficacité opérationnelle. Elles répondent également aux besoins de sécurité et d’adaptation aux enjeux climatiques. Grâce à cette initiative, SCC démontre que l’IA, bien intégrée, peut transformer les villes en espaces durables et résilients. Elle contribue également à améliorer la qualité de vie des citoyens.

