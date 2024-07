Bien que l’IA nous facilite la vie, elle n’a que l’intelligence d’un chat … Selon Demis Hassabis

Les niveaux de QI des agents d'intelligence artificielle (IA) actuels sont comparables à ceux des chats domestiques. Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, a affirmé cela lors de la conférence Future of Britain 2024.

« Nous n'en sommes même pas encore à l'intelligence féline, en tant que système général. », a déclaré Hassabis. Bien que la recherche progresse rapidement, il reste encore un long chemin à parcourir.

Une réflexion avec Tony Blair

Lors de cette conférence, Hassabis a discuté avec Tony Blair, ancien Premier ministre britannique. Cette discussion a mis en lumière les différences entre l'intelligence artificielle générale (AGI) et l'intelligence actuelle des systèmes d'IA. Selon Hassabis, une IA peut écrire ou peindre de manière convaincante, mais elle n'a pas encore une intelligence générale comme celle d'un chat domestique.

Hassabis a souligné les défis majeurs à surmonter pour atteindre une AGI de niveau humain. Ces défis incluent la planification, la mémoire, l'utilisation d'outils et le questionnement intelligent. Malgré les progrès dans certains domaines, notamment les jeux où l'IA surpasse les meilleurs humains, une intelligence de niveau humain reste hors de portée.

Le potentiel de l'IA à transformer nos vies est immense, selon Hassabis. Il compare son impact potentiel à celui de la révolution industrielle ou de la maîtrise du feu et de l'électricité. L'IA pourrait accélérer les découvertes scientifiques dans des domaines tels que l'énergie, la science des matériaux, les soins de santé, le climat et les mathématiques.

Project Astra, qu'est-ce que c'est ?

Hassabis a présenté Project Astra, un projet de DeepMind visant à libérer l'IA des contraintes actuelles. Contrairement à des chatbots comme ChatGPT ou Google Gemini, Project Astra vise à créer un « agent IA universel ». Cet agent connaîtra mieux la situation, l'environnement, les préférences et l'historique d'un utilisateur afin de rendre l'IA plus utile au quotidien.

L'investissement en IA

La recherche en AGI progresse grâce à d'énormes investissements en argent et en calcul. Certains s'attendent à ce que l'AGI éclipse l'intelligence humaine dans les cinq prochaines années. Hassabis reste optimiste quant à l'avenir de l'IA et son potentiel à transformer notre monde de manière significative.

Bien que la recherche en AGI progresse rapidement, Hassabis admet que nous sommes loin d'une intelligence de niveau humain dans tous les domaines. Il reconnaît que de grandes avancées et une mise à l'échelle des calculs sont nécessaires pour atteindre ce niveau. Les obstacles actuels nécessitent encore beaucoup de travail et d'innovation.

En somme, bien que les IA actuelles n'aient que le niveau de QI d'un chat, leur potentiel futur est immense. Grâce à des projets comme Project Astra et à des investissements massifs, l'avenir de l'IA semble prometteur. Les progrès rapides nous rapprochent de plus en plus de l'atteinte d'une intelligence artificielle générale. Les prochaines années seront cruciales pour voir si l'AGI pourra un jour égaler ou même surpasser l'intelligence humaine.

