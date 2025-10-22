« Il faudra qu’ils se reconvertissent dans autre chose » : Clavier indigne les doubleurs

Tu connais Christian Clavier ? Bien sûr que oui. C’est l’archétype de la comédie française. Le mec que tu as vu dans Les Visiteurs, Le Père Noël est une ordure et bientôt dans Le Million. Bref, un pilier.

Sauf que récemment, dans une interview pour Konbini, Papy Clavier a jeté un pavé dans la mare numérique. Le sujet ? L’intelligence artificielle et son rôle… dans le doublage.

Son avis ? En gros, l’IA, c’est l’avenir ! Il estime que cette technologie est une opportunité en or pour le cinéma français. Pourquoi ? Parce qu’elle permettrait de doubler nos films à l’étranger en gardant sa propre voix et surtout, en assurant un lip sync parfait.

Le « Lip Sync » : la kryptonite du cinéma français aux USA ?

Clavier l’a dit : les Américains sont toujours super frileux avec le doublage étranger. Leur argument massue ? Le public US ne supporte pas que le mouvement des lèvres, le fameux lip sync, ne soit pas nickel.

L’IA, c’est le cheat code pour contourner ça. Rodolphe Chabrier, cofondateur de Mac Guff (les magiciens derrière les effets spéciaux, par exemple), l’a confirmé : la techno est déjà là ! En moins d’une minute d’enregistrement, l’IA peut cloner ta voix, la traduire en anglais, conserver tes intonations, puis modifier l’image pour que tes lèvres collent au dialogue. C’est comme le Deepfake appliqué au doublage, mais en mode « business légal ».

Clavier est clair : si le problème du lip sync disparaît, on aura une chance d’éviter les remakes américains de nos films. Il veut que nos productions cartonnent sans qu’Hollywood ait besoin de les refaire à sa sauce. Un peu comme si tu pouvais jouer à Cyberpunk 2077 en français, avec la voix de Keanu Reeves en VF, sans qu’il ait eu besoin de repasser en studio. Mind blown.

« C’est désolant »

Jusqu’ici, on parle de tech et de marché. Mais la sentence de Christian Clavier, elle, a créé un drama.

Voici la phrase qui a mis le feu aux poudres :

« Les comédiens de doublage vont avoir un problème, bien sûr. Ces technologies vont poser problème à un certain nombre de métiers. C’est désolant pour les doubleurs, mais il faudra qu’ils se reconvertissent dans autre chose. »

Boom. Direct.

Imagine que tu es comédien de doublage, tu es le talent derrière la voix de ton superhéros préféré, ou de ton personnage de jeu vidéo culte, et là, un acteur culte te dit, en gros : « C’est la fin du game pour vous. »

Sangoku et Homer passent à l’attaque

Forcément, ça n’est pas passé. La profession est en alerte maximale. On parle d’une menace pour environ 15 000 personnes en France (comédiens, techniciens, traducteurs).

Le comédien de doublage Patrick Kuban n’a pas mâché ses mots. Pour lui, Clavier « se trompe » et ne mesure pas les enjeux sociaux. Ce n’est pas juste un petit tweak tech, c’est une « réelle menace » qui utilise la donnée pour les remplacer. Il insiste : l’IA ne va produire qu’un « ersatz de jeu ». L’humanité, l’interprétation, la spontanéité, l’humour local… tout ça, c’est encore buggé par l’IA.

Et ce n’est pas le seul. Des figures mythiques de la VF ont pris la parole. L’une des plus emblématiques, Brigitte Lecordier, la voix de Son Goku (dans Dragon Ball Z !), de Oui-Oui ou encore de Bouba, a fait entendre son désaccord avec une force digne d’un Kamehameha.

Elle l’affirme : « L’IA ne remplacera jamais la qualité d’une interprétation humaine. » Pour elle, il manque le cœur et l’intention qu’un comédien met dans son rôle. D’ailleurs, elle est l’une des têtes de pont du mouvement #TouchePasMaVF (soutenu par des voix comme Marge et Homer Simpson, aka Véronique Augereau et Philippe Peythieu) qui se bat pour une régulation stricte de l’IA dans le milieu artistique, justement pour renforcer cette fameuse exception culturelle.

C’est un peu le débat qu’on a eu sur les scénaristes et l’IA pendant la grève de la WGA à Hollywood. Est-ce que l’IA peut écrire un dialogue qui a une âme ? Est-ce qu’elle peut remplacer la patte humaine qui a fait de C-3PO ou de Bender de Futurama des légendes ?

Pour l’instant, la France est protégée par sa fameuse « exception culturelle » et un décret de 1961 qui encadre le doublage « made in France ». Mais l’avocat Jonathan Elkaïm, spécialiste des droits d’auteur, appelle le Ministère de la Culture à légiférer vite pour éviter les « trous dans la raquette ».

Affaire à suivre. Vraiment.

