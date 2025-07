« Il ne manque qu’un miracle pour que l’IA pense comme nous », Nathan Myhrvold

Les pionniers de la tech en sont convaincus : l’IA approche un cap inédit. Nathan Myhrvold, expert en IA, ancien cerveau de Microsoft et actuel patron d’Intellectual Ventures, ne mâche pas ses mots : « Il ne nous manque plus que quelques miracles. »

Ce propos tranche dans un débat brûlant, où fascination et inquiétude s’entremêlent. Myhrvold estime que l’IA pourrait bientôt atteindre un niveau de raisonnement proche du cerveau humain, à condition de franchir certaines barrières encore tenaces.

Myhrvold rend hommage aux paris technologiques de Microsoft et OpenAI, devenus symboles d’un risque assumé. Le duo a injecté des milliards dans la puissance de calcul, convaincu que cela débloquerait une nouvelle génération d’IA. Pour l’instant, le pari tient : les modèles actuels apprennent, résument, rédigent, parfois même avec créativité. Mais selon Myhrvold, ils peinent toujours à former des idées abstraites ou à généraliser comme un humain le ferait naturellement.

Il reste des miracles à accomplir, mais rien d’impossible

Pour que l’IA bascule vers un mode de pensée vraiment humain, de grands sauts technologiques restent nécessaires. Myhrvold parle de « miracles » non comme d’un fantasme, mais pour souligner leur rareté. Il ne s’agit pas seulement de calculs bruts, mais aussi de finesse : intuition, conscience du contexte, adaptation aux émotions humaines.

Ces éléments sont encore hors de portée, mais selon lui, des chercheurs y travaillent activement, à l’intersection entre philosophie, science cognitive et codage appliqué.

L’énergie, prochain défi technique et stratégique

La course à l’IA n’est pas qu’un enjeu logiciel. Elle consomme aussi des ressources colossales, notamment électriques. Myhrvold alerte sur cette réalité trop souvent ignorée. « Il faudra de l’énergie propre et puissante », déclare-t-il. Il cite TerraPower, sa société spécialisée dans le nucléaire nouvelle génération, comme une piste concrète. Les centres de données deviennent de véritables ogres énergétiques et l’essor de l’IA ne fera qu’amplifier cette tendance.

L’ancien de Microsoft met en garde contre une peur mal orientée. Il moque les visions hollywoodiennes d’une IA tyrannique façon Sauron ou Terminator. Pour lui, le vrai enjeu se situe ailleurs : comment façonner une technologie qui respecte nos valeurs collectives. L’IA peut renforcer nos capacités, mais elle peut aussi amplifier nos failles. Elle exige donc une régulation proactive, une éthique de conception et des garde-fous à tous les niveaux de son déploiement.

Un avenir encore ouvert

Nathan Myhrvold a vu juste plus d’une fois dans sa carrière. Il a anticipé l’explosion du contenu vidéo en ligne, la fusion entre informatique et électronique grand public et bien d’autres évolutions. Son regard sur l’IA mérite donc attention. L’arrivée d’une intelligence comparable à celle de l’humain n’est peut-être plus si lointaine. Mais cette IA exigera une coordination sans précédent entre scientifiques, décideurs et citoyens, d’où l’idée de « miracle » évoquée par Myhrvold. Car façonner l’IA de demain, c’est avant tout décider quel type d’humanité nous voulons préserver.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.