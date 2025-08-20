Il vend son apparence à TikTok : son avatar IA devient un influenceur débile

Un acteur texan pensait faire une bonne affaire en cédant son image à TikTok pour seulement 750 dollars. Mais le deal a bien vite tourné au cauchemar. Son double numérique, généré par IA, vante aujourd’hui des applis d’horoscope ou des assurances… parfois dans des langues qu’il ne parle même pas…

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

À 52 ans, Scott Jacqmein n’imaginait pas devenir l’exemple parfait des dérives de l’IA. Acteur basé à Dallas, il accepte en 2023 un contrat proposé par TikTok : céder son image contre 750 dollars et la prise en charge de ses frais de déplacement.

Une opportunité, pense-t-il, pour relancer sa carrière en collaborant avec l’une des plus grandes plateformes au monde.

Mais rapidement, ses proches le contactent. Ils l’ont vu dans des publicités improbables : un comparateur d’assurances, une appli d’horoscope quotidien, ou encore un jeu de puzzles.

Dans l’une d’elles, il s’exprime même en espagnol, langue qu’il ne maîtrise pas. Le détail qui choque : Jacqmein n’a tourné aucune de ces vidéos. C’est son avatar numérique, généré par IA, a pris le relais.

« Je ne suis pas anti-IA, ni anti-TikTok, explique-t-il. Mais on ne mesure pas vraiment les conséquences de tout ça. »

Des pubs absurdes, mensongères et immorales

Oof -> He Sold His Likeness. Now His Avatar Is Shilling Supplements on TikTok.



"Instead, the ads were made using his “digital avatar,” fueled by artificial intelligence, after he licensed his likeness to TikTok last year. Now, a version of Mr. Jacqmein is out on the internet,… pic.twitter.com/bNJOURwXnA — Glenn Gabe (@glenngabe) August 17, 2025

L’avatar de Jacqmein se retrouve aujourd’hui à vendre tout et n’importe quoi. Sans sa barbe caractéristique, avec des gestes mécaniques et une voix synthétique, il enchaîne les slogans creux.

« Je vais résilier toute assurance habitation et utiliser SAFEU à la place, car c’est moins cher », proclame-t-il dans une vidéo en espagnol.

Sauf que les dérives ne s’arrêtent pas là. Son clone est apparu sur YouTube et Facebook, plateformes non mentionnées dans son contrat.

Pire, certaines publicités concernent des produits que TikTok interdit normalement, comme des suppléments douteux pour la performance masculine.

Imaginez la honte quand votre famille vous voit vendre du viagra en vidéo ! Jacqmein a dû se plaindre pour en faire retirer certaines.

Mais il n’est pas le seul dans ce cas. D’autres acteurs, attirés par des contrats rapides de 500 à 1 000 dollars, découvrent leur double numérique utilisé pour des pubs politiques, des escroqueries financières ou des remèdes miracles…

Les Digital Twins : un marché en plein essor

L’anecdote pourrait faire sourire si elle ne s’inscrivait pas dans une tendance lourde. Le marché mondial des digital twins, clones numériques et avatars animés par IA, pourrait atteindre 110 milliards de dollars d’ici 2028, avec une croissance annuelle de 61 % selon plusieurs analystes !

Les consommateurs s’y engouffrent déjà. L’application Lensa AI a dépassé les 100 millions d’utilisateurs qui génèrent leurs avatars personnalisés.

Du côté des plateformes, TikTok propose désormais un catalogue entier de présentateurs IA aux annonceurs. Le principe est simple : choisir un visage, écrire un script, et lancer une campagne multilingue en quelques heures.

Même les acteurs professionnels sont sollicités. La start-up Synthesia, leader du secteur, a mis en place un fonds d’actions d’1 million de dollars pour tenter d’apaiser les critiques, offrant une rémunération supplémentaire en equity à ceux qui prêtent leur image. Mais cela reste une exception.

Le triste destin des acteurs anonymes

Le contraste est saisissant. Tandis que des acteurs peu connus vendent leur visage pour 750 dollars, les grandes stars négocient des contrats faramineux.

Ainsi, LeBron James aurait touché jusqu’à 4 millions de dollars pour une campagne de jeu mobile ! Shakira et Jimmy Fallon sont rémunérés au moins 1 million chacun pour leurs apparitions.

Même sur les réseaux sociaux, les chiffres explosent : un influenceur avec 3 à 7 millions d’abonnés peut facturer 75 000 dollars par post sponsorisé. À l’autre extrême, un avatar numérique peut être loué à vil prix, puis cloné et diffusé à l’infini.

Cette asymétrie révèle un modèle économique inquiétant : les célébrités capitalisent, tandis que les acteurs anonymes bradent leur identité pour joindre les deux bouts.

L’IA met tous les métiers créatifs sous pression

L’affaire ne se limite pas à l’image. Les acteurs de la voix sont eux aussi dans la tourmente.

En Australie, près de 5 000 comédiens craignent de voir leur métier disparaître face aux clones vocaux générés par IA, proposés à bas coût pour doubler publicités, livres audio ou jeux vidéo…

Les syndicats tirent la sonnette d’alarme : il faut imposer des règles claires sur le consentement, la durée d’utilisation et la rémunération.

Sans quoi, une génération entière de professionnels risque d’être remplacée par des voix et visages synthétiques. Et face aux progrès effrénés de l’IA générative, le problème risque de s’amplifier très rapidement.

Vendre son âme pour une poignée de dollars ?

Pour les annonceurs, les avantages sont évidents : coûts réduits, flexibilité totale, campagnes en plusieurs langues sans recruter un seul acteur supplémentaire.

Pour les individus, c’est une autre histoire : perte de contrôle, réputation fragilisée, et rémunération ridicule.

On touche ici à un problème de fond : qui contrôle notre image et notre voix à l’ère numérique ? Aujourd’hui, céder son visage pour 750 dollars peut se transformer en exposition mondiale incontrôlée.

Demain, ces avatars pourraient être utilisés pour manipuler l’opinion publique ou propager de la désinformation.

Le cas de Scott Jacqmein illustre la fracture entre la vitesse de l’innovation et la protection des individus. Derrière un avatar débile qui vante des horoscopes ou des assurances, se cache un marché gigantesque où les droits humains semblent secondaires.

Une régulation devient urgente : droit au retrait, contrats transparents, rémunérations proportionnelles à l’usage. Sans cela, nous risquons de voir proliférer des clones numériques exploités sans fin, pendant que leurs modèles de chair et d’os n’ont plus la main sur ce qu’ils incarnent…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Pour quel prix seriez-vous prêt à vendre votre image ? Pourriez-vous accepter n’importe quelle utilisation ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.