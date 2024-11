Il veut créer un cerveau pour tous les robots, et Amazon lui donne 500 millions $

La startup Physical Intelligence s’est fixé un objectif qui peut sembler fou : créer un cerveau pour tous les robots humanoïdes. Toutefois, dans cette croisade ambitieuse, elle peut désormais compter sur le soutien financier de plusieurs mastodontes… dont Jeff Bezos et OpenAI !

Pour que les robots soient utiles dans le monde réel et collaborent avec les humains, il ne leur suffit pas d’un corps en métal de haute qualité à la silhouette humanoïde et doté d’articulations.

Le plus important est ce qui distingue aussi l’être humain des animaux : l’intelligence. Il est donc impératif de les doter d’un cerveau.

C’est l’une des grandes priorités de l’industrie de la robotique humanoïde ! En avril 2024, NVIDIA dévoilait l’IA GR00T conçue pour servir de cerveau à tous les robots, tandis que la startup Skild qui veut créer un « cerveau à tout faire » est capitalisée à 1,4 milliard de dollars.

De même, en 2023, les chercheurs de Google ont dévoilé un robot utilisant le modèle PaLM-E à 562 millions de paramètres et capable de comprendre des commandes vocales pour ramasser ou livrer des objets.

À présent, c’est au tour de la startup Physical Intelligence d’annoncer une levée de fonds de 400 millions de dollars pour mener à bien sa mission de créer des « cerveaux » pour les robots.

At Physical Intelligence (π) our mission is to bring general-purpose AI into the physical world.

We're excited to show the first step towards this mission – our first generalist model π₀ 🧠 🤖

Paper, blog, uncut videos: https://t.co/XZ4Luk8Dci pic.twitter.com/XHCu1xZJdq

— Physical Intelligence (@physical_int) October 31, 2024