Ils sont le dernier rempart : ces fermiers refusent de vendre leurs terres pour l'IA

La Silicon Valley croyait pouvoir tout acheter. Mais certains fermiers défient l’IA en refusant de vendre leurs terres aux géants du cloud.

On a souvent peur que l’IA nous remplace au bureau. Pourtant, la réalité, c’est qu’elle commence aussi à s’inviter sur nos terres. Littéralement. Pour tourner, cette technologie a besoin de serveurs, de puissance et, surtout, d’espace.

Pourtant, tout n’est pas à vendre. Au cœur des campagnes américaines, des familles de fermiers disent non à des chèques venant des géants de l’IA. Or, ces offres atteignent plusieurs millions de dollars. 15,7 millions pour Mervin Raudabaugh, 33 millions pour Ida Huddleston, et 80 millions pour un exploitant du Wisconsin. Cela signifie que tout le monde n’est pas adepte de cette technologie.

Des millions de dollars refusés malgré la pression des projets de data centers

Les promoteurs multiplient les offres colossale. Pourtant, plusieurs fermiers répondent simplement non à l’idée que l’IA s’installe sur leurs terres. Selon The Guardian, des propriétaires ruraux bloquent désormais certains projets majeurs.

En Pennsylvanie, Mervin Raudabaugh, 86 ans, a refusé 15,7 millions de dollars pour 105 hectares. Il a choisi une option plus modeste pour préserver l’usage agricole du terrain.

La décision ne souffre aucune ambiguïté. L’argent ne suffit pas toujours à convaincre. Ces décisions traduisent une volonté de protéger un héritage familial transmis depuis des générations.

Pourquoi l’IA s’en prend maintenant aux terres des fermiers ?

Parce que tout simplement les datacenters exigent des surfaces gigantesques et une électricité abondante. Les zones rurales deviennent donc des cibles prioritaires. L’électricité y coûte moins cher et l’eau reste disponible en quantité.

Dans le Kentucky, Ida Huddleston a rejeté une offre de 33 millions pour 260 hectares. Or, le projet associé visait 2,2 gigawatts de puissance.

Cinq voisins ont suivi la même logique. Certains investisseurs ont même proposé aux propriétaires de fixer eux-mêmes le prix. Malgré cette pression financière, les refus persistent et ralentissent les calendriers industriels.

Les impacts environnementaux alertent les fermiers face aux projets IA

Les fermiers ne parlent pas seulement d’argent quand ils ont refusé l’argent des géants de l’IA. Ils évoquent aussi des conséquences concrètes sur leur environnement. Parce que les datacenters consomment d’énormes volumes d’électricité et d’eau pour refroidir les serveurs. Cette consommation massive inquiète pour l’avenir des nappes phréatiques et des écosystèmes locaux.

Les exploitants redoutent aussi la fragmentation des habitats naturels. Les infrastructures industrielles modifient durablement les paysages agricoles.

Par conséquent, ces projets bouleversent un équilibre fragile déjà menacé par les crises agricoles. Les agriculteurs défendent donc une vision à long terme plutôt qu’un gain immédiat.

Une inflation des prix fonciers qui menace la relève des fermiers

La vente de grandes parcelles à des groupes technologiques contribue à une pression haussière sur les prix des terres agricoles. Selon les chiffres du USDA, aux États‑Unis, la valeur moyenne du foncier agricole a atteint environ 4 350 $ par acre en 2025. Soit une hausse d’environ 4,3 % par rapport à 2024. Le prix moyen du cropland dépasse 5 800 $ par acre.

Cette augmentation rend l’accès à la terre encore plus difficile pour les jeunes fermiers, car les coûts d’achat grimpent alors même que les prix atteignent des niveaux historiques. Dans certaines régions du Midwest, les parcelles les plus recherchées dépassent les 10 000 $ par acre.

Des observateurs notent que ces transactions accélèrent la disparition progressive des exploitations familiales. La hausse des coûts bloque l’installation de nouvelles générations. Ainsi, la bataille autour des terrains touche directement à la souveraineté alimentaire et à la survie du modèle agricole local.

Des emplois promis, mais des retombées limitées

Les promoteurs avancent souvent l’argument économique. Ils promettent des milliers d’emplois pendant la construction et des recettes fiscales importantes pour les collectivités. Cependant, certains fermiers restent sceptiques face à ces projections IA.

Des analyses relayées par Ars Technica montrent un décalage notable. Les chantiers mobilisent beaucoup de travailleurs, mais les sites en fonctionnement nécessitent peu de personnel. On parle parfois d’une cinquantaine de postes permanents seulement. Dans des comtés ruraux déjà en déclin démographique, ces chiffres interrogent et alimentent la défiance.

Alors, que se passe-t-il si l’IA n’obtient pas les terrains ? Le bras de fer ne concerne pas seulement quelques fermiers récalcitrants. Il révèle une limite concrète pour l’IA. Sans terrains vastes et électricité abondante, les serveurs ne peuvent pas s’installer. La croissance de la puissance de calcul s’arrête là.

Même des géants comme OpenAI se heurtent à cette réalité. La demande explose, mais l’infrastructure manque. Certes, l’IA repose sur des installations physiques. Sans terre, il n’y a tout simplement pas de serveurs, et les projets se bloquent net.

