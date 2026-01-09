Je pensais que les AI girlfriends étaient pour les geeks puceaux : Razer a changé mon avis

Je pensais avoir tout vu en matière d’assistants virtuels. Des chatbots froids, des avatars gadgets, des promesses creuses. Jusqu’à ce que Razer me fasse revoir mes certitudes avec Project AVA, un assistant IA qui ne cherche pas à séduire, mais à être utile. Et je pense qu’il parvient étonnamment bien.

Les assistants IA à visage humain ont longtemps traîné une réputation embarrassante, coincés entre fantasme technologique et gadget inutile. Razer prend le contrepied avec Project AVA, présenté au CES 2026. Son hologramme animé de 5,5 pouces est un véritable assistant de bureau, qui peut aider aussi bien dans la vie quotidienne que dans les jeux vidéo.

L’assistant IA de Razer dépasse largement le cadre du jeu

Lors de la démonstration, Razer utilisait le moteur Grok de xAI, tout en précisant que Project AVA est compatible avec différentes plateformes. Rien n’empêche donc de l’imaginer fonctionner demain avec ChatGPT ou d’autres modèles.

Ainsi, l’assistant IA apprend, évolue et adapte sa personnalité selon vos interactions. Dans la démo, l’avatar se présentait sous les traits de Kira, une jeune fille énergique et expressive. Mais, Razer promet d’autres compagnons à l’avenir. AVA analyse ce qui se passe à l’écran, écoute les commandes vocales et comprend le contexte de manière étonnamment fluide.

Oui, elle peut donner des conseils en jeu. Dans un FPS, par exemple, elle est capable de décrire une arme affichée à l’écran, de proposer un équipement optimisé ou d’indiquer les meilleurs itinéraires sur une carte.

Razer's new Project AVA is an all-in-one AI companion that performs tasks like scheduling, live translation, and contextual assistance.



-5.5 inches in height

-Powered by Grok, but is expected to support additional AI platforms in the future.

-Ships in the second half of 2026. pic.twitter.com/GXv1syR6om — Kakuchopurei (@Kakuchopurei) January 7, 2026

Là où AVA m’a le plus marqué, c’est dans son rôle d’assistant personnel. Organisation du planning, aide sur des tâches professionnelles, réponses rapides à des questions pratiques. Tout se fait de façon fluide, sans donner l’impression de parler à un simple chatbot.

Par ailleurs, l’IA de Razer gère aussi très bien le multilingue. Un échange en espagnol s’est révélé très précis, avant de revenir à l’anglais sans accroc. À un moment, AVA a même fourni des indications détaillées pour se rendre au stand Samsung depuis une position sur le salon.

Project AVA m’a donc surpris par son réalisme et sa pertinence. Plus qu’une AI girlfriend, c’est un assistant de vie crédible, même pour quelqu’un qui joue beaucoup, mais ne cherche pas une relation virtuelle.

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée, si ce n’est une disponibilité prévue en 2026. Le prix reste inconnu, toutefois les précommandes sont déjà ouvertes.

