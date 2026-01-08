Razer Project AVA : une femme IA en hologramme pour vous tenir compagnie

Avec Project AVA, Razer fait rêver les visiteurs du CES et propose un assistant IA incarné, visible et interactif, prêt à s’installer sur un bureau. Une présence numérique qui promet de conseiller, observer et accompagner au quotidien.

Chaque année au CES, Razer a le chic pour dégainer un concept futuriste qui fait parler. Ils sont souvent trop beaux pour être vrais, parfois oubliés aussi vite qu’ils sont apparus. Mais, son Project AVA est loin d’un simple rendu 3D, et il est même déjà en précommande aux États-Unis.

Ce petit cylindre de 14 cm de haut se pose sur le bureau. Il est équipé d’un écran transparent holographique de 5,5 pouces. À l’intérieur, un avatar animé en 3D prend vie. Selon vos goûts, il peut s’agir d’une waifu façon anime, d’un personnage plus sombre ou même d’un avatar inspiré de stars de l’e-sport comme Faker. Le tout vous observe, vous parle et réagit à ce que vous faites.

Project AVA promet une nouvelle forme de compagnie numérique

Le dispositif de Project AVA embarque une caméra HD avec eye-tracking, deux micros longue portée et se connecte en USB-C à votre PC. Sa vraie particularité repose sur ce que la marque appelle le mode « PC Vision ».

Ainsi, l’IA analyse votre écran en temps réel. Vous jouez à un FPS ? Project AVA peut vous suggérer un meilleur placement. Sur un MMO, elle critique votre équipement ou optimise votre rotation de sorts. Je parle ici de « backseat gaming » assumé, présenté comme du coaching professionnel en direct.

Pour faire tourner cette intelligence, Razer a choisi Grok, l’IA développée par xAI, la société d’Elon Musk. C’est elle qui gère actuellement les dialogues et la personnalité de l’avatar. Razer précise toutefois que l’architecture est ouverte. A terme, Project AVA pourrait basculer entre OpenAI, Gemini ou même un modèle maison selon les usages.

Compagne virtuelle ou gadget inquiétant ?

Au-delà du jeu vidéo, Project AVA se veut aussi un assistant du quotidien. Gestion d’agenda, rappels, brainstorming, conseils de style… Razer vend l’idée d’un Alexa, avec un visage et une présence quasi émotionnelle. L’avatar vous regarde, détecte votre présence et interagit comme s’il partageait votre espace de travail.

C’est précisément là que le concept divise. Avez-vous vraiment envie d’une IA animée qui vous fixe pendant que vous travaillez ? Pour certains, c’est un fantasme devenu réalité et pour d’autres, un cauchemar en matière de vie privée. Razer promet néanmoins un traitement local ou sécurisé des données. Mais, confier son écran et sa caméra à une IA permanente demande une confiance totale.

Côté design, les avatars présentés (Kira ou Zane) ciblent un public gamer et amateur d’esthétique anime. Les réservations sont déjà ouvertes aux États-Unis, avec un acompte de 20 dollars, pour une livraison annoncée au second semestre 2026.

Personnellement, je me méfie encore du mot « Project ». Puisque chez Razer, il rime souvent avec expérimentation. Le prix final est inconnu, les caractéristiques peuvent évoluer, et la compatibilité avec les jeux dépendra des développeurs et des logiciels anti-triche. Project AVA est fascinant, certes, mais son avenir reste encore très incertain.

