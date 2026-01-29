Kimi k2.5 : l’IA open source gratuite qui défie ChatGPT et Claude 4.5

Moonshot AI lance Kimi k2.5, une IA open source qui semble avoir tous les atouts pour rivaliser avec les géants. En plus d’être performante et puissante, elle est gratuite. Intéressant, n’est-ce pas ?

L’IA open source avance à grands pas, mais rares sont les modèles capables de regarder ChatGPT et Claude 4.5 dans les yeux. Kimi k2.5 tente pourtant le pari. Derrière cette innovation venue de Chine, Moonshot AI affiche une ambition de proposer une alternative puissante, libre et exploitable sans verrou propriétaire. Avec une architecture massive, des agents autonomes et une vision native, le modèle coche beaucoup de cases.

Kmi k2.5 : l’IA open source qui arrive pour changer l’équilibre du jeu

On nous annonce régulièrement des ruptures majeures. La plupart passent inaperçues. Mais l’IA open source Kimi k2.5, lui, attire l’attention pour de bonnes raisons, comme le souligne SiliconANGLE.

Le modèle se positionne face à Claude 4.5 Opus et GPT-5.2, sans détour. Surtout, il tourne en local et adopte une licence quasi ouverte. Pour Moonshot AI, l’IA haut de gamme ne doit plus rester l’apanage de quelques plateformes fermées.

La startup basée à Pékin ne sort pas de nulle part. Fondée par Yang Zhilin, ancien ingénieur passé chez Google et Meta, Moonshot AI bénéficie du soutien financier d’Alibaba et Tencent. Cela se traduit ainsi par une valorisation estimée à 4,3 milliards de dollars en quelques mois. La Chine montre qu’elle ne joue plus en second rôle.

Kimi k2.5 ne se limite pas à discuter gentiment. Le modèle cible l’exécution. Il repose sur une architecture Mixture-of-Experts impressionnante. Cela avec environ un trillion de paramètres. Cette approche active uniquement les sous-réseaux nécessaires selon la tâche. Le calcul gagne en efficacité. Les performances montent donc.

L’efficacité de l’open source Kimi k2.5 déjà prouvée

Selon UCStrategies, Kimi K2.5 se hisse parmi les modèles open source les plus performants du moment. Sur des évaluations strictes comme Humanity’s Last Exam, le modèle en mode outils atteint 50,2 %. Il devance Claude 4.5 Opus, crédité de 32 %, et dépasse GPT-5.2, qui plafonne à 41,7 %, d’après les chiffres publiés par Moonshoot AI.

Dans les tests de programmation, Kimi K2.5 atteint 76,8 % sur SWE-Bench Verified, un score solide bien qu’un peu en dessous de certains concurrents propriétaires.

Les benchmarks avancés, comme AIME 2025 ou GPQA-Diamond, Kimi k2.5 colle de près GPT-5.2 en mode raisonnement. Sur la vision et la vidéo, il prend même l’avantage selon les premiers tests publics.

L’entraînement affiche aussi des chiffres vertigineux. Moonshot AI annonce environ 15 000 milliards de tokens mêlant texte et vision. Le modèle adopte un fonctionnement multimodal natif. Il analyse une image ou une vidéo avec la même logique qu’un document écrit. Il n’y a ni approximation ni rustine logicielle.

l’Agent Swarm, vraie rupture technique

La nouveauté la plus marquante est l’Agent Swarm. Oui, Kimi k2.5 ne travaille pas seul. Il orchestre jusqu’à 100 sous-agents spécialisés. Chaque agent traite une micro-tâche précise. Et l’ensemble coordonne jusqu’à 1 500 appels d’outils ou d’API en parallèle.

Le gain reste concret. Une analyse financière issue de plusieurs PDF ne se fait plus de manière séquentielle. Les agents extraient, croisent et synthétisent les données simultanément.

Selon Moonshot AI, cette approche accélère l’exécution d’un facteur 4,5 par rapport à un agent classique. L’IA ne décrit plus seulement la méthode. Elle agit.

Kimi k2.5 vise clairement les profils techniques. Ses capacités de Visual Coding impressionnent déjà. Parce qu’une simple capture d’écran d’un site web suffit pour générer un code HTML et CSS exploitable. Le modèle joue sur les terres de Claude 4.5 Opus, avec une liberté d’usage bien plus large.

Ce positionnement attire les développeurs lassés des restrictions imposées par les modèles propriétaires. Moonshot AI propose aussi des API compatibles et des outils de fine-tuning. Chacun peut ainsi adapter le modèle à ses contraintes métiers, sans dépendre d’un service centralisé américain.

Open source, oui, mais pas pour tous

Le discours séduit. La réalité matérielle tempère en revanche l’enthousiasme. Le modèle complet pèse environ 630 Go. L’installation locale reste réservée aux configurations lourdes. Un PC portable classique n’entre même pas dans l’équation.

Des solutions existent toutefois via llama.cpp ou Unsloth, avec des versions compressées. Les performances chutent vite. Une RTX 4090 et 128 Go de RAM atteignent péniblement 0,4 token par seconde.

Un Mac Studio M3 Ultra avec 512 Go de mémoire grimpe à 5 ou 10 tokens par seconde, pour un budget autour de 14 000 euros. Les infrastructures professionnelles dépassent largement les 200 000 euros.

Moonshot AI l’a bien compris. La startup propose aussi une interface gratuite en ligne, proche d’un ChatGPT maison, ainsi qu’un environnement orienté code. Kimi k2.5 ne se limite pas à un dépôt open source. Il s’inscrit dans une plateforme complète, pensée pour rivaliser sans complexe avec OpenAI et Anthropic.

