La bien-pensance, c’est fini ! Trump vient d’interdire les IA wokes

Donald Trump passe à l’action ! À peine revenu au pouvoir, il signe un décret interdisant les IA wokes.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump enchaîne les décrets. Cette fois, il s’attaque aux IA wokes, ces intelligences artificielles accusées d’être biaisées par une idéologie progressiste.

Le 8 février 2025, il signe un décret intitulé « Supprimer les obstacles au leadership américain en matière d’intelligence artificielle ».

Son objectif ? Éliminer tout parti pris idéologique des modèles IA et accélérer l’innovation technologique.

Trump déclare la guerre aux IA wokes

Dès son arrivée au pouvoir, Trump révoque le décret de sécurité de l’IA de 2023 signé par Joe Biden. Ce décret visait à empêcher les IA de propager des préjugés, discriminations et désinformations. Il mettait aussi en place des garde-fous pour protéger la sécurité nationale.

Mais Trump voit ces restrictions comme un frein au développement technologique. Dans son décret, il déclare : « Nous devons développer des systèmes d’IA exempts de tout parti pris idéologique ou de tout agenda social artificiel ».

Pour lui, les IA wokes bloquent le potentiel des États-Unis dans la course à l’intelligence artificielle.

Et à ce propos, cette décision s’inscrit dans une politique plus large. Depuis son investiture, Trump mène une purge contre les politiques de diversité et d’inclusion (DEI) dans l’administration américaine. Cette interdiction des IA wokes marque une nouvelle étape dans sa volonté d’éliminer toute influence progressiste.

Cette réforme inquiète les grandes entreprises technologiques. La Silicon Valley, qui a majoritairement soutenu Biden, redoute une dérégulation totale. Les géants de la tech devront adapter leurs modèles aux nouvelles règles imposées par le gouvernement républicain.

L’ombre d’Elon Musk derrière ce décret ?

Lorsque l’on parle d’IA anti-woke, un nom revient souvent : Elon Musk. Ses prises de position semblent avoir influencé Trump dans ce décret.

Musk critique depuis longtemps les IA influencées par des principes progressistes. Il a même lancé en 2023 Grok, un chatbot présenté comme anti-woke.

Mais là encore, ce fut un échec ! Certains utilisateurs ont même constaté que l’IA mettait en avant Kamala Harris, la rivale démocrate de Trump.

Mais cela ne reste pas là ! Les tensions entre les deux hommes se sont accentuées. Musk a récemment critiqué l’investissement de 500 milliards de dollars de l’administration Trump dans l’IA.

En réponse, Trump l’a taclé en déclarant que « Musk déteste l’une des personnes impliquées dans l’accord », faisant référence à Sam Altman, le PDG d’OpenAI.

Pour rappel, Altman et Musk avaient cofondé OpenAI en 2015, mais leur collaboration s’est terminée en 2018 après une dispute sur la direction de l’entreprise.

Toutefois, malgré leurs différends, certaines idées de Musk semblent présentes dans ce décret. Par exemple : Trump veut des IA capables de répondre sans filtres ni censure.

Et ce n’est pas tout : il cherche aussi à encourager de nouveaux modèles alignés sur une vision plus conservatrice de l’innovation.

Alors, que pensez-vous de cette interdiction des IA wokes par Trump ? Est-ce une avancée pour la liberté d’expression ou un risque pour l’éthique de l’IA ? Dites-nous en commentaire si vous êtes pour ou contre cette décision et pourquoi !

