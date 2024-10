La menace d’une IA superpuissante ? Rien à craindre pour l’instant, selon Yann LeCun

Un chercheur principal chez Meta et expert en intelligence artificielle rejette les craintes d’une IA super-intelligente capable de menacer l’humanité. Selon lui, ces préoccupations sont infondées, car les systèmes actuels n’atteignent même pas le niveau d’intelligence d’un chat domestique.

Le débat autour des risques liés à l’intelligence artificielle (IA) suscite de vives inquiétudes, mais Yann LeCun, chercheur en chef chez Meta et professeur à l’Université de New York, se montre sceptique face à ces craintes. Dans une récente interview, il a qualifié les préoccupations liées à une IA super-intelligente de « complètement absurdes ». Lauréat du prix AM Turing, LeCun estime que l’idée d’une IA constituant une menace imminente est largement exagérée.

L’IA actuelle n’a pas de compétences clés

Lors de son entretien avec le Wall Street Journal, LeCun a mis en avant les limites des modèles de langage actuels, en insistant sur leur incapacité à acquérir des compétences essentielles comme la mémoire persistante ou le raisonnement. Il a également expliqué que ces modèles ne comprennent ni n’interagissent avec le monde physique. « Ils manipulent simplement le langage sans posséder une véritable intelligence », a-t-il déclaré.

Malgré ses critiques, Yann LeCun ne rejette pas complètement l’idée d’une intelligence artificielle générale (AGI). Il admet cependant que les approches actuelles restent insuffisantes. Atteindre une IA capable de penser et d’agir de manière autonome nécessitera des avancées significatives, notamment dans des domaines encore inexplorés. Il cite par ailleurs les travaux de son équipe chez Meta, qui analysent des vidéos du monde réel afin de perfectionner la compréhension des systèmes d’IA.

Le débat sur l’avenir de l’IA reste ouvert

Les déclarations de LeCun relancent le débat sur le véritable potentiel de l’IA. D’un côté, certains mettent en avant la menace d’une IA super-intelligente hors de contrôle. De l’autre, des experts jugent que ces craintes sont prématurées et disproportionnées.

En exprimant son point de vue de manière si tranchée, Yann LeCun incite la communauté scientifique à relativiser ces craintes exagérées. Pour ma part, je pense qu’il est important de garder une attitude prudente face à l’évolution rapide de l’IA. Tout en évitant la panique, il est essentiel de rester vigilant et d’anticiper les défis éthiques et sociaux que cette technologie pourrait poser.

