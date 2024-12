La Russie affirme avoir développé un vaccin contre le cancer grâce à l’intelligence artificielle (IA). Prévu pour 2025, ce vaccin s’appuie sur des réseaux neuronaux pour accélérer sa production.

Le gouvernement russe, selon l’agence TASS, a dévoilé un vaccin contre le cancer conçu en un temps record. Vladimir Poutine, lors d’une annonce marquante, a déclaré que cette innovation serait gratuite pour tous. Une telle démarche, d’ailleurs, reflète une ambition gigantesque de faire de la Russie un leader dans la lutte contre cette maladie.

Andrey Kaprin, directeur du Centre de recherche médicale en radiologie, a révélé que le vaccin serait adapté à chaque patient. Par exemple, des essais sur le mélanome, un cancer de la peau agressif, ont montré des résultats encourageants.

Mais je me demande : quels types de cancers pourront bénéficier de ce vaccin ? Et surtout, son efficacité sera-t-elle à la hauteur des attentes ? Malheureusement, des réponses précises restent attendues, car les détails fournis jusqu’à présent sont limités.

Actuellement, concevoir un vaccin personnalisé prend beaucoup de temps. Toutefois, les réseaux neuronaux permettent de réduire ce processus à moins d’une heure. Une avancée qui change radicalement la donne dans le domaine de la médecine.

Alexander Ginsburg, directeur du Centre Gamaleya, explique que ces réseaux neuronaux analysent rapidement l’ADN des tumeurs. Cette technologie identifie les antigènes spécifiques à injecter dans le corps, déclenchant une réponse immunitaire ciblée. Selon lui, ce procédé ouvre la voie à une nouvelle ère dans le traitement du cancer.

L’Institut Ivannikov, impliqué dans le projet, s’appuie sur des méthodes de calcul très avancées. Ces dernières permettent de produire des résultats précis et rapides, nécessaires à l’élaboration des vaccins. Malgré cela, des défis subsistent pour une production à grande échelle.

The vaccine is said to not only slow tumor progression but also reduce tumor size by 75-80%.



