L’AGI n’est pas encore là ! OpenAI remet les choses au clair

Depuis l’émergence de ChatGPT, les débats autour de l’intelligence artificielle générale (AGI) et de la superintelligence se multiplient. Ces concepts, perçus comme le « Saint Graal » de l’IA, suscitent autant d’espoir que de spéculations. Pourtant, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a cherché à calmer ces ardeurs en affirmant que l’AGI n’est ni imminente ni encore concrétisée.

« Nous n’allons pas déployer l’AGI le mois prochain et nous ne l’avons pas non plus construite », a déclaré Sam Altman. Cette annonce, faite sur X, a rapidement attiré l’attention, générant plus de 3,1 millions de vues. Elle illustre la volonté d’OpenAI de recadrer les attentes autour des avancées technologiques actuelles.

Une frontière encore lointaine

L’AGI représente une technologie capable d’apprendre, de comprendre et de résoudre des problèmes aussi divers que ceux d’un humain. Cependant, cette ambition reste largement théorique pour le moment. Geoffrey Hinton, lauréat du prix Turing, a expliqué que des systèmes comme GPT-4 ou Gemini de Google ne remplissent pas encore les critères d’une AGI.

Hinton rappelle qu’il y a quelques décennies, une IA capable de répondre intelligemment à des questions aurait suffi à prouver l’intelligence générale. Aujourd’hui, alors que les modèles comme ChatGPT atteignent ce niveau, les exigences pour définir l’AGI semblent s’élever. Cela démontre que la frontière entre intelligence artificielle avancée et intelligence générale reste floue.

ChatGPT et la superintelligence, sommes-nous prêts ?

Noam Brown, chercheur d’OpenAI, a également appelé à un recul face au battage médiatique. Il a affirmé que, malgré des progrès impressionnants, de nombreux problèmes fondamentaux restent à résoudre. Cette position rappelle que, bien que prometteuse, l’AGI reste encore hors de portée.

En interne, certains dirigeants d’OpenAI affichent toutefois leur ambition pour des avancées majeures. Kevin Weil, chef de produit, a déclaré que nous sommes « sur le point » de voir des agents IA capables d’exécuter des tâches dans le monde réel. OpenAI a également publié un « Plan économique » vantant le potentiel de l’IA pour catalyser une réindustrialisation. Ces déclarations suscitent autant d’optimisme que de scepticisme.

Sam Altman insiste sur une vision pragmatique de l’IA. Il rappelle que cette technologie, bien qu’avancée, doit être considérée comme un outil et non comme une entité autonome. « L’IA apporte une perspective, mais elle ne remplace pas le jugement humain », souligne-t-il.

Tout comme un médecin offre des recommandations sans prendre les décisions finales, l’IA doit éclairer les choix humains sans jamais les dicter. Cette approche repose sur une collaboration respectueuse, où l’IA simplifie des tâches complexes sans jamais être perçue comme infaillible.

Dépasser le battage médiatique

Altman invite les entreprises et les utilisateurs à adopter une approche équilibrée face à l’IA. Plutôt que de céder à l’excitation autour d’une superintelligence hypothétique, il propose de tirer parti des capacités réelles des outils actuels.

L’IA, bien qu’impressionnante, reste dépendante des données passées et manque de l’intuition propre à l’humain. Par conséquent, la clé pour maximiser son potentiel réside dans une collaboration intelligente. De ce fait, elle doit agir comme un « membre d’équipe » performant mais limité.

OpenAI prévoit une réunion à huis clos avec des représentants du gouvernement américain pour discuter des réglementations et des implications futures de l’IA. Ces discussions pourraient poser les bases d’une régulation responsable et d’un développement aligné sur les besoins humains.

En somme, Sam Altman appelle à recentrer les débats sur les capacités réelles de l’IA. Plutôt que de fantasmer sur une AGI hypothétique, il propose une collaboration pragmatique, où humains et machines travaillent ensemble pour un futur équilibré et ambitieux.

