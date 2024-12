« Nous avons déjà atteint l’AGI » : cet employé d’OpenAI avoue enfin la vérité !

Quelques jours après la sortie officielle du modèle o1 d’OpenAI, une déclaration inattendue a enflammé les réseaux sociaux. Apparemment, un employé de l’entreprise a déclaré sur X que l’intelligence artificielle générale (AGI) serait déjà une réalité. Mais que cache réellement cette affirmation ? L’article vous décortique tout ça !

L’intelligence artificielle générale, ou AGI, représente depuis longtemps un objectif presque mythique dans le domaine de l’IA. Cette technologie-là sera capable de rivaliser avec l’intellect humain dans n’importe quel domaine, une prouesse qui semblait impossible… jusqu’à aujourd’hui.

Le 5 décembre, OpenAI a dévoilé son modèle o1. Mais c’est cette déclaration de Vahid Kazemi, un membre de son équipe technique, a déclenché une avalanche de débats. « À mon avis, nous avons déjà réalisé l’AGI » a-t-il publié sur X. Une affirmation audacieuse, certes, mais nuancée par des réserves.

Dans son post, Vahid Kazemi ne prétend pas que les systèmes d’OpenAI surpassent les humains dans toutes les tâches, mais qu’ils excellent dans la plupart des cas. « Nous n’avons pas réussi à faire mieux que n’importe quel humain dans n’importe quelle tâche, mais nous avons réussi à faire mieux que la plupart des humains dans la plupart des tâches », a-t-il expliqué.

Cette approche présente une vision pratique et pragmatique de l’AGI. Et je trouve que c’est plutôt éloignée de la définition classique qui implique une intelligence capable d’égaler un humain dans tout domaine.

In my opinion we have already achieved AGI and it’s even more clear with O1. We have not achieved “better than any human at any task” but what we have is “better than most humans at most tasks”. Some say LLMs only know how to follow a recipe. Firstly, no one can really explain…