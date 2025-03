L’armée française crée son propre chatbot, sans OpenAI ni Mistral

L’IA générative ne concerne plus seulement le grand public. Désormais, l’armée française dispose aussi de son propre chatbot interne, baptisé GenIAI.intradef. Contrairement à ChatGPT ou Le Chat de Mistral AI, ce modèle n’est ni conçu ni géré par une entreprise privée.

Les services de la défense ont eux-mêmes développé cet outil afin de garantir une souveraineté totale et d’assurer la protection des données militaires sensibles.

GenIAI.intradef n’est pas accessible au public. Seuls les personnels civils et militaires connectés à l’intranet de l’armée peuvent l’utiliser. Ce chatbot facilite la rédaction de textes, la synthèse de documents et l’analyse d’informations. De plus, il propose une fonction de traduction, bien que le ministère n’ait pas encore précisé les langues prises en charge.

Un modèle d’IA adapté au langage militaire

L’armée utilise un vocabulaire spécifique, parfois éloigné du langage courant. Pour répondre aux besoins des utilisateurs, les développeurs ont intégré un modèle de langage optimisé. Celui-ci facilite la compréhension et l’usage des termes techniques propres au ministère des Armées. Des mises à jour régulières enrichiront progressivement ses capacités. À l’avenir, des agents IA spécialisés pourraient aussi être ajoutés pour des missions précises.

Depuis 2022, plusieurs entités travaillent sur ce projet. Le centre d’expertise données et IA du Secrétariat général pour l’administration coordonne le développement de GenIAI.intradef. Il bénéficie du soutien de l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense (AMIAD), de l’Agence du numérique de défense (AND) et de la Direction générale du numérique (DGNUM).

Un possible rapprochement avec Mistral AI

Bien que GenIAI soit une solution entièrement interne, un partenariat avec Mistral AI reste envisageable. Fin janvier 2025, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé un rapprochement entre l’AMIAD et Mistral AI. L’objectif serait d’exploiter l’intelligence artificielle générative dans le cadre militaire. Cette collaboration pourrait permettre d’améliorer encore les performances de GenIAI.

Avec ce chatbot, l’armée française franchit une étape importante. En développant une IA sécurisée, elle s’assure un contrôle total sur ses informations. Ce chatbot pourrait bien être le premier d’une série d’outils d’IA dédiés aux forces armées. À l’avenir, d’autres solutions spécialisées verront sûrement le jour pour répondre aux nouveaux défis technologiques et opérationnels.

