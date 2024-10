Données sensibles de Macron : l’intimité du Président dévoilée par cette app

Une simple application de fitness met à nu les déplacements confidentiels d‘Emmanuel Macron… Entre jogging et géolocalisation, l’intimité des plus hauts dirigeants s’expose en quelques clics. Voici comment l’application Strava a révélé des données sensibles sur le Président Macron et bien d’autres !

Figurez-vous donc qu’un petit footing partagé en ligne peut révéler les données sensibles du Président Macron. Selon une enquête, les membres du Groupement de sécurité de la présidence de la République (GSPR) auraient sans le savoir dévoilé des informations importantes. Ils ont publié leurs parcours de jogging sur des applications comme Strava. Face à cette faille inattendue, le directeur de cabinet du Président a pris une décision radicale. Il interdit à ces agents de poster leurs trajets.

Quand une simple application expose l’intimité du Président Macron

Apparemment, les données de géolocalisation d’Emmanuel Macron, Joe Biden et Vladimir Poutine sont rendues accessibles grâce aux joggings de leurs gardes du corps. Les applications de fitness comme Strava ou Adidas Running encouragent à partager ses parcours certes. Mais même les agents de sécurité présidentielle ne sont pas à l’abri d’une exposition involontaire.

https://twitter.com/MarioNawfal/status/1851535282987831452

Les journalistes ont alors utilisé ce qu’on appellerait une « faille humaine », le besoin de comparer ses exploits sportifs. En 2018 déjà, cette même manie de partager ses itinéraires avait permis de localiser des installations secrètes de la CIA et des bases militaires françaises. Et devinez quoi ? Rien n’a changé depuis ! En quelques jours, l’équipe du Monde a identifié plusieurs points de départ et d’arrivée des footings des agents du GSPR. Par conséquent, cela donne des indices sur les lieux où se trouvent le Président Macron et son entourage.

Strava et les données sensibles… le gouvernement réagit

Pour éviter ce genre de fuites embarrassantes, le directeur de cabinet du président a ordonné aux agents de ne plus utiliser Strava. Selon l’Élysée, « les mouvements du chef de l’État sont identifiés auprès des autorités locales ». Ce qui sous-entend que cette révélation ne représente pas un problème de sécurité. Pourtant, certains lieux où le Président Macron a reçu des figures politiques sensibles, comme l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, ont été exposés. Ce qui est potentiellement dangereux pour des réunions de ce type.

https://twitter.com/_pairme_/status/1850584117361922497

Je trouve que ce manque de précaution reste préoccupant. Puisque des services étrangers auraient pu anticiper la venue du Président Macron et préparer des actions hostiles. Cela rappelle à quel point les objets connectés peuvent être de véritables espions. Comme l’avait indiqué l’état-major des armées en 2018. Ils avaient alors insisté pour que les militaires français désactivent les options de géolocalisation sur leurs appareils connectés. Mais aujourd’hui, ces mêmes erreurs se répètent.

Une mine d’or pour les espions modernes

Les applications de fitness ne sont pas les seuls à poser problème. Selon un ancien agent du renseignement français, les applications de rencontres et même des réseaux sociaux comme Instagram sont aussi des sources d’informations facilement accessibles.

Ces données senssibles permettent non seulement de suivre une cible, mais aussi de connaître son entourage, ce qui pourrait offrir des leviers de pression. Comme le rappelle cet ancien agent, « les données publiées par les gens eux-mêmes permettent aussi d’identifier et de faire pression sur leur premier cercle : famille, amis proches, collègues de confiance, etc. ».

La facilité d’accès à ces informations donne aux agences de renseignement la capacité de préparer des opérations plus rapidement, avec de meilleures chances de succès. Les erreurs de sécurité comme celles-ci sont « impardonnables ». D’autant plus que des entités comme la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) avertissent constamment sur les dangers de partager des données sensibles.

L’incident remet sur la table la nécessité de renforcer l’éducation à l’hygiène numérique. Comme le regrette un ancien responsable du contre-espionnage, ces agences dépensent beaucoup de ressources à « rattraper des erreurs de débutants, à faire de l’éducation de base à l’hygiène informatique ». Pourtant, malgré tous ces avertissements, les risques persistent et touchent même les milieux les plus sécurisés.

Pensez-vous que l’interdiction de Strava suffira à garantir la sécurité de Président Macron, ou est-ce un geste trop léger ? Exprimez votre opinion dans les commentaires !

