Le hardware OpenAI révélé par un leak ?! Cette vidéo en fuite met le feu au web

Une vidéo prétend dévoiler un leak sur le tout premier hardware OpenAI. Un objet brillant, un acteur hollywoodien et le logo de la firme d’Altman. Il n’en fallait pas plus pour affoler Internet.

Tout commence par une vidéo lâchée au mauvais moment. Quelques jours avant le Super Bowl, un spot estampillé OpenAI surgit sur les réseaux. On y découvre un mystérieux appareil IA, présenté comme une révolution matérielle. Très vite, les internautes parlent de fuite interne. Le nom de Jony Ive circule, la hype monte, et les captures d’écran se multiplient. Pourtant, derrière ce vernis ultra crédible, la réalité s’avère bien plus trouble.

Quel est ce hardware OpenAI dévoilé par un leak ?

La vidéo virale met en scène un objet au design léché qui rappelle immédiatement le style épuré des anciens produits Apple. Selon le leak de la séquence, le hardware OpenAI impliquerait le célèbre designer Jony Ive pour concevoir une ergonomie totalement inédite.

On y voit également l’acteur suédois Alexander Skarsgård manipuler avec aisance un orbe brillant doté de capacités surprenantes. L’objet s’accompagne d‘écouteurs sophistiqués capables de traduire vos pensées en commandes vocales instantanées.

Selon les rumeurs, cet appareil ChatGPT physique sortirait officiellement dans le courant de la fin de l’année 2026. Cette apparition soudaine laisse penser que la firme souhaitait initialement diffuser ce spot durant la finale du championnat de football américain.

Un témoignage troublant

Toute l’agitation autour de ce leak sur le hardware OpenAI démarre avec un message publié sur Reddit, comme le souligne Business Insider. Le post, depuis supprimé, provenait d’un utilisateur affirmant travailler pour la firme, sans jamais en apporter la preuve.

Il explique avoir participé au montage de cette publicité avant que la direction ne décide de l’annuler. La personne aurait alors pris le risque de diffuser le contenu de son propre chef pour dénoncer cette censure interne.

Cette histoire de fuite interne se répand sur la toile comme une traînée de poudre. Les technophiles scrutent chaque pixel de l’image pour y déceler des indices sur les fonctionnalités du produit.

Plusieurs captures d’écran circulent massivement et alimentent les discussions les plus folles sur l’avenir de l’assistance personnelle.

Des sérieux doutes sur ce leak du hardware OpenAI

Malheureusement pour les plus crédules, certains experts en cybersécurité soulèvent rapidement des doutes sérieux sur l’origine de la source de ce leak sur le hardware OpenAI.

Le profil de l’internaute ayant partagé la vidéo affiche un passé de comptable à Santa Monica assez suspect. Il semble improbable qu’un tel profil accède à des fichiers confidentiels d’une telle valeur stratégique.

Nos confrères de The Verge notent également des incohérences majeures dans le parcours professionnel de ce prétendu lanceur d’alerte. Les métadonnées de la séquence suggèrent une manipulation numérique plutôt qu’une véritable production cinématographique professionnelle.

La thèse d’un canular savamment orchestré gagne du terrain à chaque nouvelle analyse technique effectuée par la communauté.

La situation se dégénère

Ce n’est pas la première fausse rumeur. Mais cette affaire sur le leak d’un hardware OpenAI prend une tournure encore plus sombre avec les révélations de l’informateur Max Weinbach sur les réseaux sociaux. Ce dernier affirme avoir reçu une proposition de paiement pour relayer la fausse information auprès de sa communauté.

here's the problem



got these a week ago pic.twitter.com/qkPIaJpdCz — Max Weinbach (@mweinbach) February 9, 2026

Une entité anonyme proposait plus de 1 100 dollars pour valider l’existence de ce faux site promotionnel. Ce portail web factice regorge d’articles de presse bidons pour tromper la vigilance des lecteurs les plus avertis.

Cette opération de désinformation utilise des techniques sophistiquées pour créer une attente artificielle autour d’un produit inexistant. Le but exact de cette manœuvre reste flou. Toutefois, son efficacité prouve la vulnérabilité du public face aux images générées par IA.

Greg Brockman a aussi répondu

Devant l’ampleur du chaos médiatique, le président de la société a fini par sortir de son silence habituel. Greg Brockman confirme sur son compte X qu’il s’agit d’une simple fake news sans aucun fondement réel.

fake news February 9, 2026

La firme n’a jamais produit ce spot et ne reconnaît absolument pas les visuels présentés dans la vidéo. Tout porte à croire que le contenu provient d’un outil de génération vidéo extrêmement performant.

Cette supercherie montre donc à quel point les frontières entre réalité et fiction deviennent poreuses. Même si le projet de hardware existe réellement dans les cartons de l’entreprise, il ne ressemble en rien à cet objet. L’industrie devra désormais composer avec ces fausses annonces capables de déstabiliser les marchés en quelques secondes seulement.

Cette affaire annonce une ère où les rumeurs technologiques seront portées par des images de synthèse impossibles à distinguer du réel. La multiplication de ces manipulations sophistiquées risque de briser la confiance des consommateurs envers les futures annonces officielles.

Les géants de la Silicon Valley devront désormais mettre en place des systèmes de certification ultra-rapides pour protéger leur image. Les utilisateurs, de leur côté, vont devoir muscler leur sens critique face à des contenus de plus en plus trompeurs.

