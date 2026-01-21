OpenAI confirme : la date de son tout premier appareil ChatGPT physique

OpenAI s’apprête à quitter définitivement l’écran pour s’inviter dans le monde physique. Longtemps évoqué à demi-mot, son tout premier appareil dédié à ChatGPT sort enfin de l’ombre, avec une fenêtre de présentation désormais assumée.

Après des mois de rumeurs, de silences calculés et de déclarations énigmatiques, OpenAI vient enfin de lâcher une information concrète sur son tout premier appareil physique estampillé ChatGPT. Sans révéler sa forme exacte ni ses fonctions précises, l’entreprise confirme désormais un horizon de présentation clair.

Un calendrier qui se précise pour le ChaGPT physique

C’est le 19 janvier, lors du Forum économique mondial de Davos, que Chris Lehane, directeur des affaires internationales d’OpenAI, a confirmé l’information à Axios. Ainsi, l’entreprise est « en bonne voie » pour présenter son mystérieux appareil ChatGPT physique au public d’ici la fin de l’année. Cette déclaration donne soudain beaucoup plus de crédibilité aux rumeurs évoquant une première apparition autour de septembre.

Toutefois, Lehane reste prudent. Ce calendrier serait le plus probable, mais rien n’est encore sûr. OpenAI avance donc, mais se réserve le droit d’ajuster le tir selon l’état du développement. En plus, cette présentation ne garantirait pas une commercialisation immédiate. Le scénario le plus plausible serait donc un dévoilement ou une annonce officielle en 2026, avec une arrivée sur le marché plus tardive.

Pour les appareils IA physiques, les premiers essais grand public sont souvent déçu. A commencer par le Humane AI Pin, devenu l’exemple parfait d’un concept séduisant mal exécuté.

Pourtant, le marché est bien réel. À Davos, le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, a rappelé qu’environ 10 millions de lunettes connectées dopées à l’IA se vendent déjà chaque année, avec un potentiel de croissance jusqu’à 100 millions très prochainement. Qualcomm travaille d’ailleurs avec OpenAI, sans confirmer si ses puces équiperont l’appareil final.

Un appareil audio pour remplacer le smartphone ?

Si OpenAI reste muet sur la forme exacte de son produit, les fuites, elles, continuent d’alimenter l’imaginaire collectif. Selon le bloggeur chinois Smart Pikachu, connu pour ses indiscrétions industrielles, OpenAI viserait le segment actuellement dominé par les AirPods.

Le projet, baptisé Sweetpea, serait développé par Foxconn dans le cadre d’un programme interne nommé Gumdrop. Il s’agirait d’un produit audio avec deux modules portés aux oreilles, accompagnés d’une petite station de charge en forme d’œuf, à peine plus grosse qu’un boîtier de fil dentaire. Le tout fonctionnerait avec une puce de 2 nanomètres, un niveau de puissance digne d’un smartphone moderne.

Toujours selon ces rumeurs (non confirmées, rappelons-le) Sweetpea ne serait que le premier d’une série. Jusqu’à quatre autres appareils Gumdrop pourraient suivre d’ici 2028, dont un objet pour la maison et même un stylo connecté. OpenAI n’a évidemment rien validé officiellement, mais la stratégie semble être la multiplication des points de contact physiques avec son IA.

Hearing fresh detail on Openai "To-go" hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is "Sweetpea"



On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026

Jony Ive, sensualité et mystère organisé

Pour l’instant, les seules informations réellement officielles sur la philosophie du produit viennent de deux prises de parole assez particulières. D’abord, une publicité étrange publiée au printemps dernier, mettant en scène Sam Altman aux côtés de Jony Ive, légendaire designer de l’iPhone, dont la société a depuis été rachetée par OpenAI.

Puis, une longue interview donnée en novembre, où Ive et Altman ont surtout parlé de sensations plutôt que de fonctionnalités. Leur objectif était de créer « un produit si intuitif, si simple, qu’on aurait presque envie de le caresser ». Altman évoquait un objet qui « fonctionne tout seul », tandis qu’Ive parlait de sophistication non intimidante, d’un usage instinctif, presque machinal.

Depuis le rachat de la société io en mai 2025, l’ambition s’est précisée. Et c’est de proposer une alternative crédible au smartphone. Non pas une appli de plus, mais un objet différent. Plusieurs rapports évoquent des prototypes compacts, sans écran, reposant sur une interaction vocale et contextuelle, plus discrète et moins intrusive.

