OpenFit Pro : liberté, réduction de bruit et autonomie XXL enfin réunies

Shokz profite du CES 2026 pour dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs ouverts. Baptisés OpenFit Pro, ces modèles visent une écoute plus soignée, une gestion du bruit plus discrète et une autonomie pensée pour durer.

La marque parle d’un casque capable d’accompagner une journée entière, sans fatigue ni contrainte. Le principe reste celui déjà connu sur les OpenFit, les OpenFit Air ou les OpenFit 2+, avec un positionnement plus haut de gamme.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Le charme des OpenFit Pro

Les OpenFit Pro reposent sur un nouveau système audio baptisé SuperBoost. Chaque écouteur intègre deux haut-parleurs qui travaillent ensemble. Leur diamètre varie de onze à vingt millimètres. L’ensemble correspond à un haut-parleur rond de seize virgule sept millimètres.

La marque annonce une plage de fréquences étendue jusqu’à quarante kilohertz. Aussi, les aigus sont plus précis et les basses plus profondes. Et la distorsion est minimisée.

Pour obtenir ce rendu, Shokz associe deux matériaux distincts. Un dôme en aluminium PMI d’origine aéronautique traite les hautes fréquences. Un diaphragme en silicone prend en charge les basses sous cent hertz.

Cette combinaison vise une restitution plus stable, même sur les fréquences graves. Les OpenFit Pro prennent également en charge Dolby Atmos. Le suivi des mouvements de la tête est aussi au rendez-vous.

L’application Shokz permet d’accéder à cinq égalisations préréglées et à deux profils audio personnalisables. Un mode OpenBass 2.0 ajuste les basses selon les préférences.

C’est tout ?

Non. Shokz introduit également une réduction de bruit sur ce format ouvert. Trois microphones analysent l’environnement sonore. Un algorithme adaptatif ajuste l’annulation en temps réel.

Le niveau varie selon la forme de l’oreille, l’ajustement et le bruit ambiant. Le rendu vise une atténuation légère, afin de conserver une perception de l’environnement. Ce qui maintient une vigilance utile pour la marche, le sport ou les déplacements urbains.

La technologie DirectPitch 3.0 limite les fuites sonores. Les personnes proches entendent moins la musique ou les conversations. Les appels gagnent ainsi en discrétion. Le système de microphones intègre une reconnaissance vocale assistée par IA.

La marque évoque une réduction interne du bruit ambiant jusqu’à 99,4%. Un traitement anti-vent améliore la lisibilité de la voix en extérieur.

Le châssis adopte une structure monobloc en alliage d’aluminium. Neuf étapes de moulage assurent une finesse annoncée comme résistante. Les crochets d’oreille utilisent un alliage nickel-titane.

Le contact avec la peau repose sur le Silicone ultra-doux 2.0. La certification IP55 couvre la pluie et la transpiration. Les commandes reposent sur des boutons physiques étanches. Le relief limite les appuis involontaires, ce qui convient mieux aux séances sportives.

L’application Shokz permet de personnaliser les commandes, d’ajuster la réduction de bruit et d’activer Dolby Atmos. Elle aide aussi à retrouver les écouteurs grâce à une sonnerie. Les profils d’égalisation restent accessibles depuis la même interface.

Côté autonomie

L’autonomie atteint douze heures sans réduction de bruit. Elle descend à six heures avec cette fonction active. Le boîtier porte le total à cinquante heures. Pour les appels, la marque annonce dix heures sur une charge et quarante heures avec l’étui.

Dix minutes de recharge équivaut à environ quatre heures d’écoute. La recharge passe par USB-C ou par un socle sans fil compatible Qi. Le Bluetooth gère une portée de dix mètres et une connexion simultanée à deux appareils. Des capteurs optiques et capacitifs détectent le port, avec pause et reprise automatiques.

Les OpenFit Pro arrivent le 22 janvier 2026. Les précommandes ouvrent dès maintenant. Le prix annoncé tourne autour de 249 euros. Deux coloris sont proposés, noir ou blanc.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.