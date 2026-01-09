Xgimi Memomind : ces lunettes IA mettent ChatGPT dans vos yeux

Xgimi n’est plus seulement la marque qui éclaire vos murs avec des vidéoprojecteurs. Lors du CES 2026, il officialise son arrivée sur le marché des lunettes connectées avec la gamme MemoMind.

Après dix ans passés à travailler l’image, l’entreprise transpose son savoir-faire optique dans un format beaucoup plus personnel. Le terrain est déjà occupé par Meta et ses Ray-Ban connectées. Ce qui place Xgimi face à des concurrents bien installés. La marque démarre avec deux modèles, tandis qu’un troisième est déjà annoncé pour la suite.

MemoMind : une gamme pensée pour le confort et la performance

La série MemoMind s’ouvre avec le Memo One, présenté comme la version la plus complète. Ce modèle intègre deux écrans directement dans les verres et des haut-parleurs logés dans la monture. Ce qui permet des échanges visuels et sonores.

Les informations, rappels et réponses de l’assistant s’affichent devant les yeux et se pilotent par la voix. Le tarif indicatif de 599 euros le place dans une fourchette habituelle pour des lunettes connectées dotées de plusieurs fonctions avancées.

À côté, Xgimi propose une approche plus légère avec le Memo Air Display. Cette version utilise un seul écran placé devant un œil, ce qui réduit fortement le poids. L’ensemble affiche seulement 28,9 grammes, une donnée que le fabricant met en avant pour séduire les utilisateurs sensibles au confort.

L’autonomie annoncée couvre une journée complète, puis l’étui de recharge prolonge l’usage jusqu’à une semaine. Le prix de cette version n’a toutefois pas encore été communiqué.

MemoMind mise aussi sur la personnalisation. Huit styles de montures et cinq modèles de branches interchangeables permettent d’adapter l’apparence. Les lunettes acceptent également des verres correcteurs, afin d’éviter le port simultané de plusieurs équipements. Cette modularité repose cependant sur un écosystème d’accessoires dont les tarifs restent inconnus.

Le système repose sur une architecture multi-LLM capable d’utiliser plusieurs intelligences artificielles selon les usages. Les utilisateurs peuvent solliciter ChatGPT, Azure et Qwen pour la traduction, la prise de notes ou les rappels contextuels. Ces fonctions nécessitent une connexion permanente, ce qui implique un traitement des données dans le cloud et pose la question de la confidentialité.

