Ces lunettes connectées ridiculisent celles de Mark Zuckerberg

Des lunettes connectées capables d’écouter, voir et se souvenir ? C’est le pari de Brilliant Labs. La startup vient de dévoiler Halo, une paire ultra-légère conçue pour fonctionner avec un assistant IA embarqué nommé Noa.

Contrairement aux modèles de Meta, centrés sur la photo et la vidéo, Halo mise tout sur l’assistance intelligente. Ces lunettes, avec 14 heures d’autonomie, pourraient vite redéfinir notre quotidien numérique.

Pour le PDG de Meta, les lunettes connectées deviendront aussi incontournables que les smartphones dans quelques années. Cette vision est partagée par d’autres entreprises, mais Halo semble prendre une direction différente. Là où les Ray-Ban de Meta visent le divertissement, Brilliant Labs préfère vous épauler discrètement avec de l’IA contextuelle. Noa interagit avec vous sans boutons ni gestes, uniquement par la voix ou le regard.

L’assistant IA qui vous suit partout sans jamais vous déranger

Noa fonctionne grâce à un module optique logé dans la monture, équipé d’un capteur discret et de micros. Il reconnaît les voix, les visages, les objets et s’adapte en temps réel à votre environnement. Une commande vocale suffit pour qu’il génère une application, prenne une note ou rappelle une information. “Vibe Mode”, une fonction dédiée, permet même de coder à la voix et d’exécuter directement l’application dans l’affichage couleur intégré.

Avec ses 40 grammes et son affichage miniature intégré à la branche, Halo ne cherche pas à attirer les regards. Le style est assumé : un mélange de vintage et de technologie futuriste. Mais la vraie surprise vient de sa philosophie. Brilliant Labs rend son produit entièrement open source, autant pour le logiciel que pour le matériel. L’entreprise précise que les données personnelles sont cryptées et transformées en formats non interprétables par des humains ou des machines tierces.

Halo veut vraiment remplacer votre smartphone

La batterie de 14 heures marque un bond par rapport aux 4 ou 5 heures des Ray-Ban Meta. En prime, les verres peuvent être remplacés facilement, y compris par des verres correcteurs commandés via SmartBuyGlasses. Cette compatibilité directe accentue l’objectif de Halo : devenir un compagnon constant, sans compromis d’usage. Le tout pour 299 dollars, en édition limitée à partir de fin 2025.

Brilliant Labs ne cherche pas à concurrencer Meta sur le terrain du style ou du réseau social. Avec Halo, elle propose une alternative discrète, technique et centrée sur l’aide au quotidien. Noa ne filme pas : il accompagne, comprend et retient ce que vous oubliez. Une nouvelle façon de penser les objets connectés.

