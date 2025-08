Ce bébé congelé en 1994 vient enfin de naître, alors qu’il a 31 ans

Non, ce n’est pas un scénario de science-fiction ! Un bébé né en 2025 avait été congelé depuis 1994. Il a attendu plus de trois décennies pour enfin voir le jour.

Ceux qui sont nés en 1994 ont aujourd’hui 31 ans. Ils sont adultes, peut-être même parents, et ont, pour certains, déjà mal au dos au réveil. Mais un bébé, congelé cette même année, vient à peine de naître. Cette naissance défie évidemment le temps et les lois de la nature. Mais surtout, elle prouve que la science repousse sans cesse les limites du possible.

Un record mondial de bébé congelé

Le fameux bébé venu d’un embryon congelé depuis mai 1994 s’appelle Thaddeus Daniel Pierce. Il a vu le jour le 26 juillet 2025 en Ohio aux États-Unis, comme le rapporte MIT Technology Review.

Le plus surprenant ? Pendant que l’embryon était conservé en congélation, ses futurs parents, Lindsey et Tim Pierce, étaient eux-mêmes encore des enfants. Aujourd’hui, ils ont respectivement 35 et 34 ans.

Thaddeus détient désormais un record mondial. Celui de la naissance la plus tardive jamais obtenue à partir d’un embryon congelé. Un exploit validé officiellement. Ce n’est évidemment pas le premier enfant issu de la cryoconservation.

En 2022, des jumeaux nés dans l’Oregon avaient déjà marqué les esprits. Leurs embryons avaient été congelés 30 ans plus tôt. Thaddeus les dépasse donc d’une année, et entre dans l’histoire.

Mais ses parents, Lindsey et Tim Pierce, n’avaient pas l’ambition de battre un quelconque record. Après des années à tenter d’avoir un enfant, ils ont simplement choisi l’adoption embryonnaire. Leur objectif était tout simplement de fonder une famille.

Prêts à tout pour devenir parents

En 31 ans, il peut s’en passer des choses. Surtout pour la mère biologique du bébé congelé, Linda Archerd qui a maintenant 61 ans. Elle avait congelé 4 embryons. L’un d’eux lui avait permis de donner naissance à sa fille, qui a aujourd’hui 30 ans.

À l’époque, Archerd avait décidé de conserver les trois embryons restants. Juste au cas où. Puis le temps est passé. Et avec la ménopause, une question s’est imposée. Que faire de ces embryons dormants ? Elle a tenté de les confier. Mais à sa grande surprise, plusieurs agences ont refusé. Certaines « ne voulaient même pas prendre mes informations », raconte-t-elle.

Finalement, ses embryons ont rejoint le système de mise en relation de l’organisme Nightlight, en 2022. Ils ont été placés dans un programme spécifique nommé Open Hearts. Ceci se destine aux embryons dits « difficiles à placer ».

C’est là qu’interviennent Lindsey et Tim Pierce. Après sept ans de parcours médical, de désillusions et d’espoir, ils étaient prêts à tout pour avoir un bébé. « On était ouverts à tout et n’importe quoi », confient-ils au MIT Technology Review. Et c’est ainsi qu’ils ont rencontré leur fils.

Quoi qu’il en soit, cette expérience est une vraie réussite. La mère comme le bébé, le plus âgé jamais né à partir d’un embryon congelé, se portent à merveille. Une nouvelle preuve, s’il en fallait, que la science continue de nous surprendre.

