Tout le monde parie sur la fin des smartphones… sauf Apple

Un vent d’anticipation souffle sur l’industrie technologique mondiale. Des leaders influents comme Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg et Sam Altman anticipent la fin des smartphones au profit d’outils plus intégrés.

Pour eux, l’évolution numérique passera par des technologies capables de s’intégrer plus directement à nos corps ou à notre perception. Une idée qui, loin d’être marginale, s’appuie déjà sur des prototypes bien réels.

Fondateur de Neuralink, Elon Musk pousse plus loin l’imagination avec des implants cérébraux connectés. Ces dispositifs permettent de contrôler des appareils électroniques par la pensée, sans contact physique. Deux personnes ont déjà été équipées de cette technologie en phase de test. Musk imagine un monde sans écrans, sans claviers, où l’interaction homme-machine passe par l’activité neuronale directe.

Bill Gates, de son côté, investit dans un concept tout aussi futuriste : les tatouages électroniques. Développés par Chaotic Moon, ces tatouages connectés intègrent des nanocapteurs capables de recevoir, émettre et analyser des données en temps réel. Les applications sont multiples : santé, géolocalisation, communication ou sécurité. Un futur où votre peau pourrait devenir votre nouvel outil numérique.

Chez Meta, Mark Zuckerberg ne cache pas son ambition : remplacer les smartphones par des lunettes connectées. Il prévoit qu’en 2030, la réalité augmentée sera assez mature pour accomplir toutes les tâches réalisées aujourd’hui sur téléphone. Ces lunettes permettraient d’intégrer des éléments numériques dans le monde réel afin de naviguer, appeler, consulter des messages ou interagir sans écran.

Apple défend son produit phare avec conviction

Face à ces projections futuristes, Tim Cook prend une position différente. Le PDG d’Apple affirme croire fermement en la continuité du smartphone. De ce fait, l’entreprise continue d’innover avec son iPhone 16 en intégrant des fonctions avancées en intelligence artificielle. Pour Apple, l’objectif est d’optimiser ce que les utilisateurs possèdent déjà, en rendant les téléphones plus intelligents et utiles.

Lancé récemment, l’iPhone 16 illustre bien cette stratégie. Il propose une expérience améliorée, sans rupture brutale. Tim Cook insiste sur la place centrale du smartphone dans notre quotidien : communication, navigation, travail, sécurité… Pour lui, ces fonctions resteront essentielles, même avec l’arrivée de nouvelles technologies comme les lunettes ou les assistants vocaux.

Une coexistence plus qu’une disparition annoncée

En outre, Tim Cook n’exclut pas l’évolution. Il reconnaît que l’intelligence artificielle et la réalité augmentée joueront un rôle croissant. Mais il mise sur une cohabitation entre les smartphones et les nouvelles interfaces, plutôt qu’une élimination pure et simple. En somme, là où certains voient une disparition imminente, Apple voit une transformation progressive du paysage numérique.

Et si la fin des smartphones approchait, seriez-vous tenté par un implant ou des lunettes ?

