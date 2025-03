iPhone SE 4 vs iPhone 16 : quel est le meilleur smartphone Apple de 2025 ?

Apple a lancé deux smartphones qui attirent l’attention : l’iPhone SE 4 et l’iPhone 16. L’un mise sur un prix plus abordable, tandis que l’autre offre des fonctionnalités plus avancées. Lequel choisir ?

Jusqu’ici, la gamme SE symbolisait l’iPhone abordable, mais Apple aurait décidé de changer la donne. Désormais, ce modèle s’appellera iPhone 16E. Mais alors, avec ce changement de nom, que vaut vraiment ce nouveau smartphone face à l’iPhone 16 ? Tout savoir…

Un design presque identique… mais des détails qui comptent

Au premier coup d’œil, l’iPhone 16E et l’iPhone 16 se ressemblent comme deux gouttes d’eau. En parallèle, quelques éléments subtils peuvent vraiment changer votre expérience.

En ce qui concerne l’écran, les deux modèles disposent d’une dalle OLED de 6,1 pouces. Par contre, l’iPhone 16 est plus lumineux. Avec 1 600 nits contre 1 200 nits pour l’iPhone 16E, il assure une meilleure lisibilité en extérieur, surtout en plein soleil.

Citons une autre différence importante : l’encoche. L’iPhone 16E conserve l’ancienne encoche, tandis que l’iPhone 16 adopte l’îlot dynamique. Ce dernier permet un affichage plus fluide et des interactions plus immersives.

Sinon, parlons des couleurs. L’iPhone 16E se décline en noir et blanc uniquement. De son côté, l’iPhone 16 offre plus de choix : rose, bleu et noir profond. Or, pour ceux qui aiment choisir un iPhone qui reflète leur style, cela peut faire la différence.

iPhone 16 vs iPhone SE 4



Which design do you prefer? pic.twitter.com/ZaJmgU32mf — Private Talky (@privatetalky) January 30, 2025

Alors, qu’en est-il des boutons ? Je remarque que l’iPhone 16 possède un bouton supplémentaire pour l’appareil photo, ce qui facilite les prises de vue rapides. Eh oui, je suis sûr que les amateurs de photos apprécieront cette petite amélioration.

Performances et autonomie : lequel vous accompagnera le plus longtemps ?

Jusqu’à présent, Apple n’a jamais négligé la puissance de ses iPhones, même sur ses modèles les plus accessibles. L’iPhone 16E (SE 4) et l’iPhone 16 embarquent tous les deux la puce Apple A18. Cela garantit une fluidité parfaite pour toutes vos tâches.

Mais pourquoi hésiter ? La réponse est simple : l’iPhone 16E possède un cœur GPU en moins. Quoique cette différence ne soit pas visible dans un usage quotidien, elle peut impacter les jeux vidéo ou les applications gourmandes en graphismes. En tout cas, pour la navigation, les vidéos ou la messagerie, aucun souci.

Et si on parlait d’autonomie ? Toujours d’après les estimations d’Apple, l’iPhone 16E impressionne avec 26 heures de lecture vidéo, soit 4 heures de plus que l’iPhone 16. Cela s’explique notamment par son modem 5G Apple C1, plus économe en énergie.

Mais l’autonomie n’est pas le seul point fort, la recharge en est un autre à ne pas négliger. Les deux modèles offrent une charge rapide de 50 % en 30 minutes grâce au chargeur USB-C 20 W.

En revanche, seul l’iPhone 16 prend en charge MagSafe. Alors que ce système permet une recharge sans fil plus stable et plus rapide, ceux qui utilisent des accessoires aimantés pourraient privilégier l’iPhone 16.

The iPhone 16E is official, and is basically a cheaper version of the iPhone 16 at $599 instead of $799:



-6.1 inch Super Retina XDR OLED Display

-48MP single camera

-Latest A18 Chip (with one less GPU core than iPhone 16)

-USB C

-Action button

-FaceID (This is great!)



I think… pic.twitter.com/mhfuOiQXBZ — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) February 19, 2025

Appareil photo et logiciels : l’iPhone 16E (SE 4) ou l’iPhone 16 ?

Lorsque l’on parle de smartphone, l’appareil photo devient un critère essentiel. En tant qu’utilisateur, vous souhaitez capturer chaque moment avec précision, sans perdre en qualité.

Un premier point commun à noter : les deux iPhones sont équipés d’un capteur principal de 48 MP. Cela se traduit par des photos nettes, lumineuses et de qualité, même dans des conditions de faible éclairage.

Mais alors, pourquoi l’iPhone 16 a-t-il un avantage ? Tout simplement parce qu’il intègre un second capteur ultra grand-angle. Celui-ci permet d’élargir vos prises de vue, idéal pour les paysages ou les photos de groupe. Sinon, il offre aussi un mode macro, parfait pour les gros plans détaillés.

Et si on parlait logiciel ? Toujours d’après Apple, l’iPhone 16 bénéficie d’un mode portrait amélioré, de filtres avancés et d’un contrôle de mise au point plus précis. Tandis que ces options sont directement accessibles sur l’iPhone 16, elles nécessitent des réglages manuels sur l’iPhone 16E.

En parallèle, les deux modèles tournent sous iOS 18 et embarquent les nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence.

Citons maintenant un critère qui pèse lourd dans la décision : le prix. L’iPhone 16E démarre à 599 dollars, soit 200 dollars de moins que l’iPhone 16. Et si la différence paraît minime, elle reste significative pour ceux qui recherchent un iPhone abordable.

Pour terminer, parlons disponibilité. En fait, l’iPhone 16E a été officiellement lancé le 28 février. En revanche, l’iPhone 16 est disponible depuis septembre 2024.

Bon bref, mon conseil : si le budget est un critère important, l’iPhone 16E est un excellent choix. Mais si vous voulez un iPhone plus polyvalent et mieux équipé, l’iPhone 16 reste la meilleure option.

Alors, lequel choisiriez-vous entre l’iPhone 16E (SE 4) et l’iPhone 16 ? Partagez votre avis en commentaire !

