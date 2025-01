iPhone SE 4 : une vidéo en fuite révèle le smartphone, mais quelque chose ne vas pas

Le lancement de l’iPhone SE 4 se rapproche à grands pas. Les fuites s’enchaînent autour de ce smartphone alors nous disposons déjà de presque toutes les informations.

Après les photos qui avaient déjà fuité, voilà qu’une vidéo vient s’ajouter au dossier. Toutefois, quelque chose ne colle pas sur un détail.

Une récente vidéo, partagée par l’informateur Majin Bu (relayée par Phone Arena), dévoile un modèle blanc du SE 4, visible de face comme de dos. J’y aperçois un appareil photo à objectif unique à l’arrière, et, à l’avant… une encoche. Et c’est justement cette dernière l’intrus.

