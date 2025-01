iPhone SE 4 : les premières photos sont en fuite ! Découvrez le design inattendu

Les rumeurs s’intensifient autour de l’iPhone SE 4, et une récente fuite vient pimenter l’attente. Des photos d’unités factices révèlent un design alliant nostalgie et modernité et des détails techniques impressionnants.

Actuellement, l’attention est plutôt tournée vers l’iPhone 17. Mais puisque Apple n’a pas oublié les adeptes de téléphones accessibles, dans cet article, je ramène votre attention sur l’iPhone SE 4.

L’iPhone SE 4 arborera un air de déjà-vu avec une touche de nouveauté

Ces derniers temps, l’iPhone SE 4 a fait couler beaucoup d’encre. Des rumeurs évoquent même un éventuel changement de nom en iPhone 16E.

Cette fois, par contre, un post récent sur X nous a offert le tout premier aperçu concret de son design. Comment c’est ?

<blockquote class= »twitter-tweet »><p lang= »en » dir= »ltr »>First look at the iPhone SE 4 Dummy <a href= »https://t.co/qL0COgmPPA »>pic.twitter.com/qL0COgmPPA</a></p>— Sonny Dickson (@SonnyDickson) <a href= »https://twitter.com/SonnyDickson/status/1879791001826673131?ref_src=twsrc%5Etfw »>January 16, 2025</a></blockquote> <script async src= »https://platform.twitter.com/widgets.js » charset= »utf-8″></script>

Les photos montrent l’arrière et les côtés de l’appareil, avec un design qui rappelle l’iPhone 14. Quand je disais nostalgie, je parlais de ça. Cependant, on remarque une seule caméra arrière de 48 MP, intégrée sans le relief habituel des modèles récents.

Sur le devant, une caméra selfie de 12 MP est visible et l’absence de bouton d’accueil laisse penser que le Touch ID sera abandonné.

Les côtés de l’appareil dévoilent également un plateau SIM, deux boutons de volume et un bouton de sourdine, en lieu et place du bouton Action introduit sur les modèles premium.

Les unités factices semblent valider bon nombre des rumeurs déjà entendues sur l’iPhone SE 4.

Qu’est-ce qu’on sait d’autres sur ce produit d’Apple ?

Sur le plan technique, les informations s’affinent, mais la question est : Apple Intelligence sera-t-elle au rendez-vous. Si c’est le cas, le smartphone pourrait embarquer jusqu’à 8 Go de RAM et la puce A17 Pro.

L’iPhone SE 4 semble plein de promesses. Cela dit, son succès repose en grande partie sur son prix. Selon les dernières rumeurs, son tarif resterait sous la barre des 500 $, ce qui en ferait un sérieux candidat parmi les meilleurs smartphones abordables du marché.

Toutefois, tous ces détails restent pour l’instant au stade des spéculations, en attendant une confirmation officielle.

Personnellement, j’ai hâte de voir si ces promesses se confirment et vous ? Ou c’est l’iPhone 17 qui vous intéresse ?

En attente de votre réponse dans le commentaire…

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.