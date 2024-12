iPhone SE 4 : le prix dévoilé par un leak, vous n’allez pas en revenir

L’iPhone SE 4 fait l’objet d’une grande attente depuis un bon moment. Jusqu’ici, on en savait pas mal sur ce modèle. Les rumeurs prédisent un design proche de l’iPhone 14 et des spécifications revues à la hausse.

Tout laisse à penser qu’il arrivera dès le premier trimestre 2025. Mais… impossible de deviner son prix avec certitude. Cela dit, plus maintenant ! Un leak vient de révéler un prix qui étonne. Spoiler : il devrait coûter moins de 500 $. Plutôt une bonne surprise, non ?

L’iPhone SE 4 réinvente le rapport qualité-prix

Il est clair que l’iPhone SE 4 promet bien plus que le dernier modèle d’iPhone SE avec un écran plus grand, des performances nettement améliorées et un design qui rappelle celui de l’iPhone 14… Il était alors évident qu’une augmentation de prix s’imposait.

Toutefois, d’après les rumeurs, l’intégration du modem maison d’Apple contribuerait à réduire les coûts et garder le prix de l’iPhone SE 4 sous la barre des 500 $.

Petit mis au point : Au fait, Apple a longuement planché sur son propre modem interne, et d’après un rapport de Naver, l’iPhone SE 4 sera le premier à en bénéficier. Apple n’aura donc plus à verser de royalties à Qualcomm pour les puces 5G, ce qui représente une économie substantielle, même si le montant exact reste un mystère.

Certes, l’iPhone SE 4 sera sans doute un peu plus cher que l’actuel modèle à 429 $. Cependant, avec toutes les améliorations prévues en termes de design et de fonctionnalités, ce léger surcoût est largement justifié.

En savoir plus sur cette nouvelle génération

Historiquement, la gamme SE se distingue par son prix abordable qui impliquait souvent des concessions sur la puissance et les fonctionnalités. Cette fois par contre, l’iPhone SE 4 devrait corriger le tir.

Il offrirait une caméra arrière de 48 MP, une caméra frontale de 12 MP et même la reconnaissance faciale Face ID, marquant ainsi la fin définitive du bouton d’accueil.

Côté lancement, toutes les rumeurs pointent vers une présentation en mars 2025, probablement lors de l’événement printanier d’Apple. Une date qui colle parfaitement avec les habitudes de la marque.

En attendant, que dire ? Si toutes ces promesses se confirment, cet iPhone SE 4 pourrait bien redéfinir ce qu’on attend d’un smartphone abordable. Une chose est sûre : beaucoup auront du mal à patienter jusqu’au printemps !

Alors, hâte de l’arrivée de ce nouveau smartphone d’Apple ? Partagez votre avis dans le commentaire !

