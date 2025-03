Un smartphone sans Google, ça vous tente ?

Vous en avez assez des smartphones qui collectent vos données à votre insu ? BraX3 promet une alternative radicale. Sans Google ni surveillance intrusive, ce smartphone mise sur un système open source conçu pour protéger votre vie privée.

Les smartphones modernes collectent et partagent des données en continu. Face à cette réalité, certains utilisateurs cherchent des alternatives qui respectent davantage leur vie privée. C’est dans cette optique que BraX développe BraX3, un téléphone conçu pour limiter au maximum la collecte de données personnelles. Ce modèle mise sur une approche sans Google et s’appuie sur iodéOS, un système d’exploitation open source pour les smartphones.

Actuellement proposé en précommande sur Indiegogo, ce projet suscite un réel engouement. De nombreux contributeurs voient en lui une solution efficace pour se libérer du suivi imposé par les grandes entreprises technologiques.

Un système d’exploitation indépendant et sécurisé

Contrairement aux appareils traditionnels qui intègrent Google Play Services, le BraX3 fonctionne sous iodéOS. Ce système, basé sur Android 14, bloque les traqueurs et empêche la collecte de données indésirables. Il offre ainsi un meilleur contrôle sur la confidentialité numérique.

Les utilisateurs peuvent naviguer en toute discrétion grâce à des moteurs de recherche axés sur la vie privée, comme Brave, Qwant ou Ecosia. En complément, un outil intégré analyse le trafic Internet et affiche les tentatives d’accès aux données. Cette fonction permet de comprendre qui cherche à collecter des informations et dans quel but.

Pour la géolocalisation, BraX3 innove en combinant le GPS classique avec un réseau lunaire. Cette approche assure une navigation sécurisée et fonctionne même en intérieur, sans dépendre de Google Maps.

Un téléphone modulaire et durable

BraX3 ne se contente pas d’améliorer la confidentialité. Il propose aussi une conception modulaire qui facilite la réparation et l’entretien. Chaque utilisateur peut remplacer des composants en utilisant des outils standards, sans passer par un service technique spécialisé.

Les pièces détachées resteront disponibles pendant six ans après le lancement du téléphone. Cette approche prolonge la durée de vie du produit et réduit les déchets électroniques. Peu de fabricants offrent une telle possibilité aujourd’hui.

Sur le plan matériel, le BraX3 embarque un écran HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son processeur Dimensity 6300, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, assure une utilisation fluide. La batterie de 5000 mAh promet une autonomie prolongée, tandis que l’appareil photo principal de 50 Mpx garantit une qualité d’image satisfaisante.

L’appareil prend en charge la 4G, la 5G, le NFC et le Bluetooth 5.2. Il offre aussi la possibilité d’utiliser une eSIM, une double SIM et une carte microSD pour un stockage supplémentaire.

Un projet qui séduit une communauté engagée

Le BraX3 est actuellement disponible en précommande au prix de 299 dollars. Sur Indiegogo, près de 2800 contributeurs ont déjà soutenu ce projet. Cette mobilisation prouve que la demande pour des smartphones axés sur la protection des données est bien réelle.

Si le développement suit son cours sans encombre, ce modèle pourrait bien redéfinir les standards du marché. En proposant une alternative crédible aux grandes marques, BraX espère s’imposer comme une référence en matière de respect de la vie privée.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.