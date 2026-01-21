Pourquoi ClickHouse séduit les investisseurs et atteint 15 milliards de dollars

L’année démarre sous de bons auspices pour les spécialistes des infrastructures de données. Tenez, ClickHouse, rival assumé de Snowflake et Databricks, par exemple. L’entreprise a atteint une valorisation de 15 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds. L’annonce a été faite vendredi par son directeur général, Aaron Katz.

La société a levé 400 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série D. L’opération est menée par Dragoneer Investment Group. Bessemer Venture Partners, GIC et Index Ventures participent également au financement. Cette levée confirme l’intérêt soutenu pour les acteurs de l’analytique en temps réel.

ClickHouse : une entreprise qui attire les investisseurs

« À mesure que l’IA s’intègre dans tous les usages, les entreprises recherchent des analyses rapides, abordables et en temps réel. Ce, pour la télémétrie produit, l’observabilité, la sécurité et le stockage des données dans le cloud ». Tels sont les mots de Michael Ashley Schulman, partenaire chez Running Point Capital Advisors.

Et la technologie de ClickHouse coche toutes les cases. Peu coûteuse, elle est capable de traiter les requêtes très rapidement. Elle facilite ainsi la création et l’exploitation d’outils d’intelligence artificielle. Ce qui explique l’intérêt des investisseurs pour la société.

Cela dit, ClickHouse n’est pas la seule à séduire. Comme l’affirme Reuters dans un récent article, l’appétit des investisseurs pour les infrastructures data liées à l’IA est élevé. Avec une attention particulière portée aux solutions capables de gérer des volumes massifs de données en temps réel.

Le mois dernier, par exemple, Databricks a levé plus de 4 milliards de dollars. Sa valorisation atteint désormais 134 milliards de dollars. Mais alors, pourquoi ce type d’acteur explose maintenant ?

Eh bien, les modèles d’IA, surtout génératifs, produisent et consomment des flux continus de données. Contrairement au data warehouse classique, l’IA exige des réponses immédiates, pas des rapports du lendemain.

L’analytique temps réel devient ainsi une brique technique incontournable pour surveiller les modèles, détecter les dérives, gérer les coûts cloud et maintenir la fiabilité.

Quoi qu’il en soit, une valorisation de 15 milliards de dollars traduit des attentes élevées envers ClickHouse. Entre autres, une forte progression de l’ARR, une amélioration des marges et une fidélisation solide sur la durée.

Tout savoir sur ClickHouse

Fondée en 2009, ClickHouse développe des bases de données open source dédiées à l’analytique en temps réel. Son service cloud permet d’analyser rapidement de grandes quantités de données. Ces usages couvrent les produits, la surveillance et les applications pilotées par l’IA.

L’entreprise affiche une progression de plus de 250 % de son revenu annuel récurrent sur un an. Parmi ses clients figurent Meta, Cursor, Sony et Tesla. La société prévoit d’élargir sa gamme de produits et de renforcer sa présence à l’international.

Alors récemment, elle a officiellement racheté Langfuse. Il s’agit d’une plateforme open source dédiée à la création, aux tests et au suivi des applications basées sur de grands modèles de langage (LLM).

Au cas où vous ne le sauriez pas, ces derniers désignent des systèmes d’IA entraînés sur d’énormes volumes de données pour comprendre et produire un langage proche de celui des humains.

Toutefois, ce n’est sûrement pas la seule raison du rachat. Car voyez-vous, déployer un LLM n’est pas le plus compliqué. Le vrai problème commence après. Suivi des réponses, coûts d’inférence, dérives, hallucinations, sécurité. Et Langfuse répond à ces enjeux très concrets.

Cette acquisition place donc ClickHouse plus près des équipes IA, pas seulement des équipes data.

Alors, selon vous, cette montée en puissance de ClickHouse va-t-elle rebattre les cartes du marché de l’analytique et de l’IA ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.

