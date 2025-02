Humane AI Pin : ce gadget IA était condamné à l’échec. Voici pourquoi

Humane ambitionnait de remplacer le smartphone, mais l’Ai Pin a vite tiré sa révérence.

L’idée d’un appareil compact avec une IA séduit d’emblée, pourtant, l’Humane AI Pin n’a pas réussi à détrôner l’indispensable smartphone. Son prix élevé, l’abonnement mensuel obligatoire et l’absence de réelle utilité ont rapidement joué contre lui.

Un mini gadget et trop d’ambition

L’AI Pin de Humane a fait une entrée remarquée au CES 2024. L’idée d’un appareil dédié à l’IA a rapidement suscité l’enthousiasme. Sur la scène du plus grand événement technologique mondial, le dispositif s’est démarqué parmi d’autres gadgets, porté par le passé prestigieux de ses fondateurs chez Apple. Sans surprise, les levées de fonds ont atteint des centaines de millions de dollars.

Au départ, l’AI Pin se présentait comme un ordinateur compact sous forme de broche, conçu pour nous aider à décrocher des écrans de smartphone. Proposé à 699 dollars, avec un abonnement mensuel de 24 dollars, l’appareil promettait une large gamme de fonctionnalités. Pourtant, Humane a peiné à convaincre que son AI Pin représentait l’avenir.

Fondée par d’anciens d’Apple, Humane portait de grandes ambitions. Forts de leur expérience, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno ont levé 230 millions de dollars. Ils rêvaient de révolutionner le marché, comme Apple l’avait fait. Mais malgré d’importants efforts marketing, l’exécution a manqué de précision. La start-up s’est heurtée à une rude concurrence, notamment de la part d’Apple, Google et Samsung, déjà bien avancés sur l’intégration de l’IA dans leurs smartphones.

Fin de l’AI Pin, Humane met la clé sous la porte !

La tendance ne duré jamais. L’AI Pin semblait prometteur, répondant au besoin d’une solution plus pratique et discrète. En effet, les grands smartphones peuvent vite devenir encombrants pour des tâches simples. Le petit dispositif, sans écran, projetait des informations dans la paume de la main et s’appuyait sur un assistant vocal. Pourtant, l’absence d’écran a vite montré ses limites, surtout pour une génération habituée aux visuels instantanés.

Le résultat a été sans appel. Seulement 10 % des ventes espérées ont été réalisées. Deux mois après son lancement, Humane cherchait déjà un repreneur en juin 2024. Pendant ce temps, le Rabbit R1, vendu à uniquement 199 dollars, est arrivé sur le marché comme un complément au smartphone, sans prétendre le remplacer.

C’est officiel ! Humane met fin à l’aventure AI Pin. HP a racheté les actifs de l’entreprise pour 116 millions de dollars, bien loin des 230 millions levés et encore plus du milliard espéré. La broche connectée cessera de fonctionner d’ici une semaine, une fois les serveurs arrêtés. Pour HP, l’intérêt se porte surtout sur les brevets et les talents d’Humane, avec l’objectif d’intégrer l’IA dans ses propres produits.

