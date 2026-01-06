Le premier appareil OpenAI se précise et ChatGPT n’a plus le même rôle

OpenAI affine peu à peu ses ambitions matérielles. D’après les dernières informations, la société travaille activement sur un premier appareil grand public largement orienté vers l’audio.

A ce qu’il paraît, cet appareil est accompagné d’une refonte complète des modèles vocaux de ChatGPT. Et cela tient la route si l’on croit The Information. Les dernières nouvelles vont aussi dans cette direction.

Voyez-vous, OpenAI a récemment réorganisé ses équipes. L’ingénierie, le produit et la recherche ont été regroupés afin d’accélérer le développement des technologies audio.

Ce domaine gagnait jusque-là moins d’attention que le texte. Cette réorganisation montre que la voix prend désormais une place centrale, au même niveau que l’image ou l’écrit.

Qu’avance The information ?

Le média affirme qu’un nouveau modèle audio avancé pour ChatGPT devrait arriver d’ici la fin du premier trimestre 2026. Apparemment, ce dernier repose sur une architecture entièrement repensée.

La voix gagne ainsi en naturel et en expressivité, tandis que les réponses promettent une meilleure précision. L’ensemble viserait surtout une gestion plus efficace des conversations en temps réel.

Ce nouveau modèle saurait parler en même temps que l’utilisateur, gérer les interruptions et accepter des échanges qui se chevauchent. Ces points restent des faiblesses chez de nombreux assistants vocaux actuels.

L’objectif consiste à proposer des échanges plus souples, proches d’un dialogue réel. Ces capacités sont pensées pour alimenter un futur appareil physique.

Que savons-nous sur ce fameux appareil d’OpenAI ?

D’après des sources proches du dossier, ce premier produit n’arriverait pas avant fin 2026, voire début 2027. Il marquerait le lancement d’une gamme plus large d’appareils. L’écosystème imaginé par OpenAI placerait la voix au centre de l’expérience.

En interne, plusieurs pistes circulent, dont des lunettes connectées ou un haut-parleur intelligent sans écran. Ces produits seraient conçus comme des compagnons IA discrets, pensés pour accompagner l’utilisateur au quotidien.

Le projet matériel a pris une autre ampleur depuis l’acquisition de la startup io Products en mai 2025. Fondée par Jony Ive, ancien designer en chef d’Apple, la société a rejoint OpenAI pour un montant estimé à 6,5 milliards de dollars. Ive et ses équipes participent désormais directement à la réflexion sur le design des futurs produits.

La philosophie défendue vise une technologie moins envahissante. L’idée consiste à réduire la dépendance aux écrans et à corriger les dérives de certains appareils récents, souvent perçus comme trop présents dans la vie quotidienne. Certaines pistes évoquent même un appareil porté autour du cou, dans une logique plus discrète.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.