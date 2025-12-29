Le saviez-vous ? L’IA a créé plus de 50 milliardaires en 2025

L’intelligence artificielle n’est plus seulement une promesse technologique ou un sujet de science-fiction. C’est devenue la plus grande machine à fabriquer de la richesse de l’histoire moderne.

En 2025, une barre symbolique a été franchie. Le secteur de l’IA a donné naissance à plus de 50 nouveaux milliardaires en une seule année. Cet article explore les coulisses de cette ruée vers l’or numérique qui redéfinit les sommets de la finance mondiale.

Une accélération sans précédent

Si l’on compare cette vague à celle d’Internet dans les années 90, l’échelle est incomparable. Selon Andrew McAfee, nous vivons l’accumulation de richesse la plus rapide et la plus vaste depuis plus d’un siècle. En 2025, les investissements dans les startups d’IA ont atteint le chiffre vertigineux de 202 milliards de dollars.

Au-delà des logiciels, l’infrastructure physique crée elle aussi des fortunes colossales. La demande insatiable pour les centres de données et les puces (GPU) a propulsé les dirigeants d’entreprises dans le classement. Pendant ce temps, les titans déjà établis comme Jensen Huang ou Elon Musk voient leurs patrimoines augmenter de dizaines de milliards.

Qui sont ces nouveaux barons de l’IA ?

Ce qui frappe dans cette liste de nouveaux milliardaires, c’est la diversité des profils. Dans une ruée vers l’or, ce sont souvent ceux qui vendent l’équipement qui s’enrichissent le plus. Edwin Chen, avec sa société Surge AI spécialisée dans l’étiquetage de données, en est l’exemple parfait. Sa fortune est estimée à 18 milliards de dollars. Son secret ? Fournir les données de haute qualité indispensables pour entraîner les modèles de géants comme Google ou Meta.

D’un autre côté, le record de Mark Zuckerberg est tombé. Brendan Foody, Adarsh Hiremath et Surya Midha sont devenus les plus jeunes milliardaires self-made de l’histoire à seulement 22 ans. Leur entreprise a été valorisée à 10 milliards de dollars en un temps record.

Par ailleurs, l’IA n’est pas qu’une affaire américaine. Liang Wenfeng a vu sa fortune grimper à 11,5 milliards de dollars grâce à ses modèles open-source ultra-performants. En Europe, les Suédois Anton Osika et Fabian Hedin ont rejoint le club grâce au vibe coding. Cette technologie permet de créer des applications par simple commande vocale.

Un paradoxe social à ne pas ignorer

Si 2025 est l’année de la célébration pour ces nouveaux magnats, l’article de Gizmodo souligne également un contraste saisissant. Tandis que ces 50 individus accumulent des richesses historiques. Une grande partie de la classe moyenne fait face à un marché de l’emploi incertain, bousculé par l’automatisation. Les revenus générés par l’IA se concentrent entre les mains de ceux qui possèdent les modèles et les infrastructures.

L’année 2025 restera dans les annales comme le moment où l’IA a cessé d’être une simple dépense de recherche. Elle est devenue le moteur principal de l’économie mondiale. Le message est clair, la valeur ne réside plus seulement dans le travail ou le capital traditionnel, mais dans l’intelligence. Cela est valable qu’elle soit humaine pour la concevoir, ou artificielle pour l’exécuter. La question n’est plus de savoir si l’IA va changer le monde. C’est plutôt de savoir qui, demain, rejoindra ce cercle très fermé des architectes de notre futur numérique.

