Le tueur du CEO de Big Pharma étudiait l’IA, et attendait l’arrivée de l’AGI

Luigi Mangione, 26 ans, est accusé en tant que tueur de Brian Thompson, PDG d’UnitedHealthcare, suite à une fusillade la semaine dernière. La police l’a arrêté en Pennsylvanie après l’avoir repéré dans un McDonald’s à Altoona. Voici ce que nous savons sur Mangione…

L’arrestation de Luigi Mangione, suspect principal dans le meurtre de Brian Thompson, PDG d’UnitedHealthcare, a choqué l’opinion publique. Cette entreprise géante incarne la puissance de Big Pharma.

Ce jeune diplômé de 26 ans se distinguait par son intérêt pour l’intelligence artificielle (IA). Mais, son parcours complexe et ses actes tragiques laissent place à de nombreuses interrogations. Qui est cet homme et quelles raisons l’ont poussé à agir ainsi ?

Notons que Luigi Mangione n’était pas un inconnu dans le domaine de l’IA. Selon son profil LinkedIn, il a étudié cette discipline durant son premier cycle à l’Université de Pennsylvanie. Inspiré, il a même enseigné l’IA à de jeunes talents à l’Université de Stanford en 2019.

À cette époque, il concevait des cours pour expliquer les bases de l’intelligence artificielle à des lycéens surdoués. Je trouve que cette expérience montre un réel engagement dans le partage des connaissances.

Dès son adolescence, Mangione exprimait une admiration pour les progrès technologiques. Lors de son discours de fin d’études secondaires, il avait déclaré : « Nous vivons l’une des époques les plus passionnantes de la planète, quelle que soit la singularité. »

Ces mots révélaient déjà une curiosité pour l’avenir de l’intelligence artificielle. Mangione attendait l’AGI (intelligence artificielle générale) décisive. Il espérait voir l’IA surpasser l’humain.

Quant à sa relation avec l’IA, elle semblait complexe et évolutive. En 2022, il partageait son enthousiasme pour des technologies comme ChatGPT ou DALL-E, qui repoussent les limites de la créativité numérique.

Cependant, au fil du temps, ses publications montraient une certaine exaspération face aux contenus générés automatiquement. Il semble que sa fascination ait laissé place à une forme de scepticisme, voire de désillusion.

D’ailleurs, l’utilisation controversée de l’IA par UnitedHealthcare pourrait avoir alimenté ses frustrations. La compagnie, dirigée par Brian Thompson, avait été accusée d’utiliser des algorithmes pour refuser des remboursements médicaux à certains patients.

Certes, il n’y a aucune preuve directe reliant ces faits à ses actes, mais cette colère collective pourrait avoir renforcé sa propre frustration.

JUST IN: UnitedHealthcare CEO shooting suspect Luigi Mangione screams at reporters and struggles with police during his extradition hearing



“It is completely out of touch and an insult to the intelligence of the American people!” pic.twitter.com/AuG3Oadkd2