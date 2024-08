Les femmes utilisent très peu l’IA, selon cette étude : voici pourquoi

L'IA, malgré les opportunités qu'elle offre, ne séduit pas tout le monde. Selon une étude récente, les femmes sont nettement moins enclines à l'utiliser. Ce qui soulève la question : pourquoi ?

Les hommes, plus curieux face à l'IA

Dans une étude réalisée au Danemark, 100 000 travailleurs de 11 professions ont été interrogés sur leur utilisation de ChatGPT. D'après les résultats, seulement un tiers des enseignantes s'en servent, contre la moitié des enseignants. Dans d'autres secteurs comme le développement de logiciels, près de 65% des hommes l'utilisent, contre moins de 50% des femmes. Ce qui démontre le fait que les hommes sont beaucoup plus disposés que les femmes à recourir à l'IA.

Pourquoi les femmes utilisent très peu une IA ?

Selon les chercheurs, c'est dû au fait que les femmes manquent de confiance à l'idée de maîtriser l'utilisation d'IA. Mais ça reste une hypothèse ! Suite à une autre enquête réalisée auprès d'étudiants, par contre, ils ont déduit qu'il s'agit dès leur décision. Au fait, elles aiment s'imposer à elle-même des règles comme : interdiction de recourir à l'IA car c'est de la triche !

Selon Mme Isaksson : « C'est le truc de la “bonne fille”. C'est cette idée que “je dois traverser cette douleur, je dois le faire toute seule et je ne dois pas tricher et prendre des raccourcis”. » C'est donc cette mentalité, axée sur l'éthique et l'effort personnel, qui amène les femmes, surtout les plus intelligentes, à s'autocensurer.

Un atout précieux pour les femmes

Le manque de pratique en IA peut toutefois avoir des conséquences importantes pour les étudiantes dans le futur. Une enquête menée auprès de 1 143 responsables du recrutement révèle qu'une prime de 8% est attribuée aux expertes en IA. Un avantage qui n'est pas proposé aux hommes. Cela signifie que les femmes qui maîtrisent l'utilisation de l'IA sont particulièrement valorisées et récompensées dans le monde professionnel.

L'IA, un outil dédié aux hommes ?

Selon Tera Allas, si l'IA continue d'être principalement utilisée par les hommes, elle finira par être conçue pour eux, au détriment des femmes. Cependant, d'autres pensent que cette tendance pourrait s‘inverser avec le temps. Après tout, les femmes avaient moins accès à Internet au début mais aujourd'hui nous connaissons tous ce qu'il en est.

Danielle Li, du Massachusetts Institute of Technology, pense que l'utilisation actuelle de ChatGPT par les hommes ne garantit pas une meilleure productivité. Peut-être même que les femmes, en l'évitant, parviennent mieux à rester concentrées

