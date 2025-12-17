Les géants de l’IA vont bientôt contrôler le monde : alerte rouge des espions

Quand la nouvelle cheffe du MI6 s’alarme publiquement d’un transfert de pouvoir vers les géants de la tech, ce n’est pas un effet de style. Pour les services de renseignement, l’intelligence artificielle et les plateformes numériques ne sont plus de simples outils, mais des infrastructures de domination capables de contourner les États. Derrière l’alerte, une inquiétude plus profonde se dessine : le monde est en train de changer de mains… sans déclaration de guerre.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Il est rare qu’un service de renseignement parle à voix haute. Plus rare encore qu’il reconnaisse implicitement que le pouvoir lui échappe.

Lorsque la nouvelle cheffe du MI6, Blaise Metreweli, choisit ses premiers mots publics pour alerter sur un basculement du pouvoir mondial vers les entreprises technologiques, le signal ne peut pas être ignoré.

Quand ceux qui ont passé des décennies à manipuler l’ordre international commencent à s’inquiéter, ce n’est jamais un simple exercice de communication.

Dans sa déclaration inaugurale, Metreweli ne parle ni d’armées ni de frontières. Elle décrit un monde « activement remodelé », où le pouvoir devient « plus diffus, plus imprévisible », à mesure que le contrôle des technologies clés glisse des États vers les entreprises, et parfois vers des individus.

Elle évoque un espace durable « entre la paix et la guerre », une zone grise où les règles classiques du conflit cessent de s’appliquer. Pour un service bâti sur la projection de puissance étatique, c’est un aveu lourd de sens.

De la souveraineté politique à l’infrastructure invisible

Pendant des décennies, la domination mondiale reposait sur des leviers identifiables : armée, diplomatie, économie. L’intelligence artificielle, les plateformes numériques et les infrastructures cloud contournent aujourd’hui ces piliers sans les affronter frontalement.

Le territoire importe moins que la donnée. La loi pèse moins que l’algorithme. La souveraineté se dissout dans des architectures techniques conçues hors du champ démocratique.

Ce basculement s’opère sans rupture spectaculaire. Il avance sous couvert d’innovation, d’efficacité et de confort.

Les administrations deviennent dépendantes de solutions privées, les médias de plateformes algorithmiques, les citoyens d’outils qu’ils ne contrôlent pas.

La puissance ne s’impose plus par la contrainte directe, mais par l’infrastructure invisible qui conditionne les choix, les récits et les comportements.

C’est dans ce contexte que s’installe cette nouvelle normalité évoquée par le MI6. Les sociétés ne sont pas officiellement en guerre, mais elles ne sont plus réellement en paix.

Les élections peuvent être influencées sans être annulées, les opinions orientées sans censure explicite, les économies fragilisées sans embargo.

La désinformation circule plus vite que les faits, les réseaux sociaux récompensent la polarisation, et les plateformes privées deviennent des espaces politiques globaux sans responsabilité équivalente.

Les géants de la tech, nouveaux maîtres du jeu géopolitique

Dans ce paysage, les grandes entreprises technologiques ne sont plus de simples fournisseurs. Elles contrôlent des infrastructures critiques, hébergent des données sensibles, fournissent des outils d’IA aux armées, aux administrations et aux services de sécurité. Leur capacité d’influence est mondiale, instantanée, asymétrique.

Lorsqu’un modèle d’IA est déployé à l’échelle planétaire, ce n’est pas seulement un produit qui se diffuse. Ce sont des choix implicites, des priorités, des biais, une certaine vision du monde.

Le pouvoir ne s’exerce plus uniquement par la décision politique, mais par la conception technique. Et pourtant, dans son discours, Metreweli ne nomme personne. Ni milliardaires, ni entreprises, ni plateformes.

Ce silence est révélateur. Nommer les responsables reviendrait à reconnaître une dépendance structurelle des États à l’égard de ces acteurs privés.

Les gouvernements utilisent leurs infrastructures, leurs modèles, leurs plateformes. Les attaquer frontalement serait admettre une perte de souveraineté que peu sont prêts à assumer publiquement.

Une alerte intéressée sur fond d’ordre ancien

Le malaise est là. Le MI6 n’a jamais été un observateur neutre de l’histoire mondiale. Coups d’État, manipulations politiques et opérations d’influence ont longtemps fait partie de la gestion occidentale du pouvoir.

Lorsque les services de renseignement s’inquiètent aujourd’hui de l’influence d’acteurs privés, la question se pose : défendent-ils réellement la démocratie, ou leur propre rôle historique dans la fabrication de l’ordre mondial ?

Le parcours de Blaise Metreweli éclaire cette ambiguïté. Élevée dans le Hong Kong sous domination britannique, formée dans les cercles élitistes, passée par des zones d’influence stratégique comme l’Irak, l’Afghanistan ou le Golfe, elle incarne une continuité plus qu’une rupture.

Son inquiétude face aux géants de l’IA n’est pas une remise en cause du système, mais le constat que les règles du jeu ont changé plus vite que les institutions chargées de les contrôler.

L’intelligence artificielle est désormais une infrastructure stratégique. Qui contrôle les modèles, les données et la capacité de calcul contrôle la production de savoir, l’automatisation du travail, la surveillance et la guerre informationnelle.

Les États le savent. Les entreprises aussi. Le public, beaucoup moins.

L’alerte du MI6 révèle ainsi un monde où les États perdent leur centralité sans que de nouveaux contre-pouvoirs crédibles n’émergent. Les géants de l’IA ne gouvernent pas officiellement, mais ils influencent tout.

Le danger n’est pas seulement qu’ils prennent le pouvoir, mais que cette prise de pouvoir se fasse sans débat, sans règle claire et sans responsabilité politique.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Craignez-vous que les géants de la tech prennent le pouvoir ? Ou serait-ce au contraire une bonne chose face à l’incompétence des dirigeants politiques ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.