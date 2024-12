L’IA a choisi votre prochaine saveur Oreo préférée !

L’intelligence artificielle (IA) marque un tournant dans l’innovation des snacks en introduisant des approches inédites pour répondre aux besoins du marché et anticiper les attentes des consommateurs. Cette avancée redéfinit les standards du secteur.

Mondelēz International, célèbre pour des marques emblématiques comme Oreo et Chips Ahoy, utilise l’intelligence artificielle (IA) pour innover dans le domaine des snacks. Depuis 2019, l’entreprise collabore avec Thoughtworks (anciennement Fourkind) pour intégrer des outils d’IA dans son processus de développement. Cette stratégie vise à accélérer la création de produits et à explorer de nouvelles saveurs répondant aux attentes des consommateurs.

Un processus de création deux fois plus rapide

Grâce à l’IA, Mondelēz a développé plus de 70 produits, notamment des Oreos sans gluten et des Chips Ahoy revisités. Les outils d’IA rationalisent le processus de conception en générant des recettes selon des critères précis : goût, coût, impact environnemental et profil nutritionnel. Ce modèle permet de réduire le temps nécessaire à la production, qui passe de plusieurs mois à seulement quelques semaines.

Farooq Ali, expert en IA chez Thoughtworks, précise que ces outils ne remplacent pas la créativité humaine mais l’enrichissent, en ouvrant de nouvelles perspectives que les développeurs seuls n’auraient pas envisagées.

L’IA et l’expertise humaine main dans la main

Malgré l’implication de l’IA, les tests gustatifs restent une affaire humaine. Les scientifiques alimentaires suggèrent des attributs spécifiques comme l’acidité ou la richesse de la saveur. L’IA propose ensuite des combinaisons d’ingrédients. Les résultats sont testés, ajustés et réévalués en boucle. Ce processus assure que chaque produit atteint un niveau de qualité optimal.

Kevin Wallenstein, responsable R&D chez Mondelēz, souligne que l’outil structure les tâches complexes tout en laissant place à l’intuition humaine. L’objectif est de créer des snacks qui séduisent tant par leur goût que par leur conception innovante.

Une avancée pour le marketing et les résultats financiers

L’IA ne se limite pas à la conception de recettes. Mondelēz l’utilise aussi pour personnaliser son marketing, en créant des contenus adaptés aux attentes des consommateurs. Cette initiative vise à fidéliser une clientèle toujours plus exigeante.

En parallèle, les résultats financiers de Mondelēz témoignent du succès de cette approche. Malgré une baisse de 16 % de l’action en 2024, le chiffre d’affaires a enregistré une hausse de 5,4 % au troisième trimestre pour atteindre 9,2 milliards de dollars. Les bénéfices d’exploitation ajustés ont connu une augmentation de 21 %, ce qui confirme l’impact positif de l’innovation.

Grâce à l’intelligence artificielle (IA), Mondelēz révolutionne l’industrie des snacks en intégrant harmonieusement technologie et expertise humaine. L’entreprise s’adapte non seulement à l’évolution des goûts des consommateurs, mais aussi à la nécessité d’optimiser ses processus pour rester compétitive. À mes yeux, cette démarche montre qu’allier tradition et modernité est la clé pour bâtir l’avenir de l’industrie alimentaire.

