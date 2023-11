Cette streameuse crée une bière avec un ingrédient très spécial : devinez lequel

Amouranth, cette célèbre streameuse, crée une bière qui promet de surprendre plus d’un. Un ingrédient unique et intrigant occupe une place essentielle dans cette recette : sa propre levure intime.

C’est vrai, on pourrait se dire que l’information est trop sensationnelle pour être vraie. Et pourtant, lors d’une interview accordée à Dexerto, Amouranth a elle-même confirmé cette surprenante collaboration. Associée à la brasserie polonaise « The Order of Yoni », elle développe cette bière aux notes, on l’espère, originales.

Une streameuse crée une bière unique avec la brasserie The Order of Yon

Amouranth, de son vrai nom Kaitlyn Siragusa, est une streameuse célèbre sur Twitch. Mais cette fois-ci, elle fait parler d’elle pour une raison bien différente. Elle a récemment collaboré avec la brasserie polonaise « The Order of Yoni ». Ensemble, ils ont entrepris de créer une bière avec un ingrédient bien unique. Cette streameuse crée une bière à partir de bactéries vaginales. Oui, vous avez bien lu !

Ce n’est pas la première fois que « The Order of Yoni » se lance dans de telles expérimentations. Auparavant, la société avait déjà travaillé avec des mannequins, utilisant leurs frottis pour élaborer de nouvelles saveurs de bières.

Mais ou va le monde, #Amouranth, la célèbre streameuse, lance une bière fabriquée à partir de sa levure vaginale… https://t.co/L1kOBX5wKb pic.twitter.com/4LOVLJiEk6 — Cowcotland (@cowcotland) October 31, 2023

Le site officiel de la brasserie apporte des éclaircissements sur cette technique peu commune. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la bière ne contient pas de levure, mais une bactérie nommée lactobacillus. Tout commence par un simple prélèvement effectué par un gynécologue. Ce frottis vaginal est ensuite acheminé vers un laboratoire. Là, la bactérie lactobacillus est séparée, nettoyée et analysée.

À la fin de ce processus méticuleux, seul l’acide lactique pur demeure. Enfin, cette substance est ajoutée à la bière Yoni. Cette streameuse crée une bière qui offre ainsi une expérience gustative inédite.

Pourquoi tant de bruit autour de cette bière ?

Quand une streameuse crée une bière aussi singulière, les réactions ne se font pas attendre. Certains voient cette nouvelle comme un simple coup de publicité, tandis que d’autres sont curieux du résultat final. Néanmoins, une chose est certaine: cette collaboration a réussi à faire parler d’elle, tout comme les rumeurs autour de GTA 6.

Le monde est en constante évolution, avec des innovations et des idées qui ne cessent de nous surprendre. Cette streameuse crée une bière qui ne fait pas exception à cette règle. D’ailleurs, il se pourrait que cette bière intrigante soit le parfait sujet de conversation lors de votre prochain apéro !

Alors, oserez-vous goûter à cette bière ?