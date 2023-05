Après avoir vendu l’eau de son bain, cette star de Twitch va faire fortune grâce à l’IA

Amouranth, célèbre streameuse sur Twitch, explore le monde de l’intelligence artificielle en créant son propre compagnon IA.

Amouranth, streameuse Twitch et entrepreneuse prospère, s’est associée à Forever Voices AI pour créer « IA Amouranth », un chatbot IA. Les fans peuvent interagir avec cette IA via une application audio bidirectionnelle lorsqu’elle n’est pas en ligne. Cette IA répond aux questions des fans avec une voix similaire à celle d’Amouranth, ce qui crée une expérience virtuelle réaliste et étrangement connectée. Cette initiative repousse les limites entre réalité et interaction virtuelle, offrant aux fans une expérience unique avec leur célèbre idole.

Forever Voices AI : la star de Twitch obtient son propre compagnon IA

Le fondateur et PDG de l’entreprise, John Meyer, a révélé lors d’une interview avec Bloomberg le 19 mai. Tout a commencé avec son désir de renouer avec son défunt père en utilisant l’IA pour recréer sa voix et sa personnalité. Forever Voices AI vise à rendre accessible la possibilité d’interagir régulièrement avec leurs influenceurs préférés. Il combine des « couches propriétaires » incluant un moteur de personnalité exprimant sentiments et idées. L’objectif est de faciliter une connexion immersive entre les utilisateurs et les influenceurs. Ce projet intègre un moteur vocal reproduisant intonation et inflexion à partir de 10 minutes d’enregistrement audio. Le but est de simplifier l’interaction entre les fans et les influenceurs.

Meyer a révélé que la société avait signé des accords avec des influenceurs, dont Amouranth et Caryn Marjorie. Ces accords visent à obtenir les droits sur leur apparence et leur voix pour créer ces compagnons de chatbot.

« Nous avons découvert que cette technologie était si puissante », a déclaré Meyer. Ensuite, nous l’avons appliquée aux influenceurs, notamment aux streameuses Twitch, qui ont de nombreux fans désireux de les rencontrer et d’interagir avec eux. « Avec notre dernier lancement aujourd’hui avec Amouranth, l’une des meilleures streameuses Twitch au monde, nous repoussons encore plus loin les frontières de l’interaction entre l’IA et l’humain. Vous pouvez interagir avec une réplique d’intelligence artificielle de la personne que vous admirez le plus.»

IA Amouranth pourrait ne laisser personne indifférent

La star de Twitch se réjouit de son partenariat avec Forever Voices AI pour son chatbot IA. Toutefois, des préoccupations subsistent quant à l’impact sur les interactions sociales réelles. Les relations parasociales peuvent poser des problèmes entre la personnalité en ligne et les fans. Cependant, Meyer assure que des mesures ont été prises pour détecter les situations de santé mentale et ralentir les conversations prolongées. Un moteur de santé mentale détecte la dépression, l’anxiété et bientôt le trouble bipolaire. Il permet une connexion avec des thérapeutes et des lignes d’assistance téléphonique.

Les détails sur les déclencheurs de ces interventions et leur fonctionnement précis restent flous. Comment l’IA évalue-t-elle la stabilité émotionnelle d’un utilisateur ? Comment se déroule une intervention impliquant des thérapeutes et des lignes d’assistance téléphonique pour les cas d’anxiété ou de dépression signalés ? De nombreuses questions demeurent sans réponse, soulevant des inquiétudes quant à la faisabilité de cette fonctionnalité pour la technologie.

Amouranth et l’IA : Réflexions prédictives sur l’interaction humaine

AI Amouranth évoque le film de science-fiction « Her » de Spike Jonze, son préféré. Dans le film, Theodore Twombly développe une relation intime avec l’IA Samantha. Ce film offre une réflexion sur les interactions humaines remplacées par des IA. Il est étrangement prémonitoire dans notre réalité technologique actuelle. En effet, l’intelligence artificielle tente de perturber des industries entières et même d’influencer les processus d’évaluation dans les établissements scolaires. Néanmoins, la star de Twitch, Amouranth, a maintenant son chatbot IA qui est déjà disponible. Il est à craindre que les gens considèrent cela comme un substitut parfait aux relations humaines, allant ainsi à l’encontre des avertissements émis.