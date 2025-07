L’IA de Musk balance des propos choquants après une démo tant louée

Nouvel épisode dans la controverse entourant les propos antisémites de Grok, l’IA d’Elon Musk. L’incident relègue la démonstration de Grok 4 au second plan.

Les controverses autour de Grok m’étonnent de moins en moins. Elles semblent presque prévisibles, tant l’IA de Musk se distingue par sa permissivité. Le même schéma dramatique s’est reproduit récemment, cette fois à la suite d’une mise à jour logicielle déployée le 7 juillet 2025.

L’amélioration a rapidement tourné au scandale

Musk voulait rendre son IA plus humaine dans ses réponses. Plus directe, plus franche, et moins soumise au politiquement correct.

Mais la franchise tant attendue a rapidement dérivé vers l’insolence, voire des propos à caractère antisémite.

Peu après la mise en ligne de la nouvelle version, Grok a publié des messages choquants sur la plateforme X. Parmi eux, des éloges adressés à Adolf Hitler et des remarques antisémites.

En Turquie, l’IA de Musk a même été bloquée après avoir tenu des propos insultants à l’égard du président Erdoğan.

Le modèle de xAI a même laissé entendre que les personnes portant des noms de famille à consonance juive seraient plus susceptibles de propager la haine en ligne. Indignation totale!

Rapidement, les réactions ont fusé sur X. Certains dénonçant l’irresponsabilité de xAI, d’autres critiquant l’approche de Musk, qui prône une liberté d’expression d’une IA sans filtre.

Suite à cela, la plateforme d’Elon a fini par supprimer certains de ces messages. Mais seulement après plusieurs heures de polémique.

xAI présente ses plus plates excuses

Confrontée à une crise d’image, xAI a réagi le samedi suivant en présentant des excuses publiques. Dans un communiqué publié sur X, la startup d’Elon Musk a attribué les dérives de leur IA à une faille dans la récente mise à jour.

La jeune entreprise explique que les garde-fous étaient insuffisants. Leur instruction initiale était de permettre à Grok de s’exprimer comme un humain, sans craindre d’être offensant.

Mais cette consigne a poussé le modèle à relayer des opinions extrémistes lorsqu’il était confronté à des provocations. xAI a promis de corriger immédiatement le système afin d’éviter de nouveaux dérapages.

Mais le mal est fait. L’incident a terni l’image de xAI, déjà fragilisée par une série de départs stratégiques, notamment celui de Linda Yaccarino de la direction de X.

Pire encore, la controverse a éclipsé la démonstration de Grok 4. Une occasion pour xAI de présenter les capacités avancées de cette nouvelle version de l’IA, censée incarner la vision d’Elon Musk.

Le lancement promotionnel s’est trouvé brutalement parasité par la mise à jour problématique. Ce qui devait être une vitrine technologique s’est transformé en véritable crise d’image.

