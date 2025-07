Grok 4 est dispo et explose ChatGPT : Elon Musk vient de gagner la guerre de l’IA

Des scores jamais vus aux benchmarks. Des voix synthétiques indistinguables d’un humain. La nouvelle IA signée Elon Musk, Grok 4, fait une entrée fracassante dans l’arène, après des mois d’entraînement sur 200 000 GPU H100. Alors que GPT-5 se fait attendre, ce nouveau modèle est probablement le plus proche de l’AGI qu’on ait jamais vu… voici tout ce qu’il faut faut savoir !

Peut-on encore parler d’intelligence « artificielle » quand l’outil en question commence à raisonner mieux qu’un humain, improviser des opéras et promettre de découvrir de nouvelles lois de la physique ?

Avec Grok 4, Elon Musk et son entreprise xAI ne cherchent plus seulement à concurrencer OpenAI ou Google. Ils visent à prendre le contrôle du récit technologique.

Dotée de 200 000 GPU H100, d’une infrastructure titanesque et de performances inédites, cette IA revendique haut et fort une supériorité sur tous les modèles existants.

Mais à 300 dollars par mois, et après un gros scandale antisémite pas plus tard qu’hier, Grok 4 pose une autre question : peut-on vraiment laisser une machine aussi puissante entre toutes les mains ?

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck

Mercredi soir. Le livestream débute avec une heure de retard, mais peu importe : plus de 1,5 million de spectateurs sont au rendez-vous pour assister au lancement de Grok 4.

Elon Musk apparaît à l’écran, détendu, presque provocateur. Il lâche une phrase qui résume l’ambition de xAI : « c’est un peu terrifiant… mais l’intelligence qu’on a créée est déjà au-dessus de la nôtre. Et ce n’est que le début ».

Derrière le show, le message est limpide : Grok 4 n’est pas une mise à jour. C’est une attaque frontale contre GPT-5, Gemini et Claude.

L’objectif n’est plus simplement de tenir la cadence : il s’agit de prendre le dessus, dans les usages, dans les performances… et dans l’imaginaire collectif.

xAI positionne Grok 4 comme un assistant IA « transparent », moins censuré, plus audacieux, capable de « raisonner à partir des premiers principes » et de s’intégrer dans des systèmes physiques réels.

Musk évoque une IA qui pourrait piloter un robot, concevoir une fusée, écrire un film… voire réinventer la science. Le tout en gardant une image plus « rebelle » que celle d’OpenAI ou Google. Une IA qui ose.

Grok 4 is better than PHDs in every subject, no exceptions. I gotta let this sink in. pic.twitter.com/AaIq9lTESL

Les chiffres sont là, et ils piquent. Sur Humanity’s Last Exam, un test ultra-exigeant de 2 500 questions couvrant les sciences humaines, Grok 4 atteint 25,4 % de bonnes réponses sans outils, et jusqu’à 44,4 % avec Grok 4 Heavy (sa version multi-agent).

C’est devant Gemini 2.5 Pro (26,9 %) et loin devant ChatGPT-4o dans sa version classique (21 %). Le ton est donné.

Mais la vraie claque vient du benchmark ARC-AGI v2, réputé impitoyable. Là où aucun modèle n’avait franchi les 10 %, Grok 4 affiche un score record de 15,8 %. De quoi éclipser Claude 3.5 Opus, son concurrent le plus proche, pourtant signé Anthropic.

Grok 4 is at the point where it essentially never gets math/physics exam questions wrong, unless they are skillfully adversarial. It can identify errors or ambiguities in questions, then fix the error in the question or answer each variant of an ambiguous question. https://t.co/vB6NUOZTOX

À cela s’ajoute une fenêtre contextuelle de 256 000 tokens, des performances inédites en logique, en stratégie, en compréhension de documents longs.

Grok 4 a déjà été testé dans des situations concrètes. Comme Claude, on lui a fait gérer l’inventaire d’un distributeur automatique.

Il a aussi aidé à la recherche génétique (CRISPR), et à la création de jeux vidéo jouables par des développeurs solo… en quelques heures seulement.

Avec ses trois variantes (usage général, modèle intégré aux outils, version multi-agent), Grok s’adapte à tous les cas d’usage. Ce n’est plus une IA conversationnelle, c’est une usine à solutions.

Derrière cette montée en puissance se cache une infrastructure monstrueuse : Colossus, le supercalculateur construit par xAI dans une ancienne usine de Memphis.

Doté de 200 000 GPU Nvidia H100, il consomme entre 150 et 250 mégawatts, soit l’équivalent de plus de 200 000 foyers américains.

Monté en seulement 92 jours, ce data center mobilise plus de 35 turbogénérateurs au méthane pour alimenter ses besoins titanesques. Coût estimé : 400 millions de dollars, auxquels s’ajoutent les critiques environnementales qui commencent à fuser.

Mais pour Elon Musk, tout cela est un investissement vers l’inconnu. Il ne cache pas ses ambitions : « Je m’attends à ce que Grok invente de nouvelles technologies avant fin 2025. Et qu’il découvre de nouvelles lois de la physique d’ici 2026. Je serais choqué s’il ne l’a pas fait d’ici là »

Piloter un robot Optimus, concevoir des médicaments, designer des fusées, assister des ingénieurs dans des environnements critiques. L’idée est claire : Grok ne doit pas se limiter au digital. Il doit pouvoir s’intégrer au monde réel.

Grok 4 is the first time, in my experience, that an AI has been able to solve difficult, real-world engineering questions where the answers cannot be found anywhere on the Internet or in books.

And it will get much better.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2025