L’IA est-elle vraiment populaire ? Ce chiffre qui sème le doute

Apparemment, l’IA n’est pas aussi populaire qu’elle le paraît. Elle fait les gros titres et est acclamée comme la solution du futur mais la majorité des travailleurs l’utilisent à peine.

L’IA, populaire… mais pour qui?

Malgré une perception optimiste de l’IA, les faits sont plus nuancés. D’après les rapport de 3M, 84 % des employés l’ont déjà utilisé pour accomplir leur travail au moins une fois. Mais la grande majorité de ces personnes n’y recourt qu’occasionnellement.

Apparemment, seuls 4 % des travailleurs s’en servent chaque jour. Pire encore, 24 % l’utilisent à peine une fois par mois. Et 27 % avouent s’en servir de temps en temps, mais sans que cela devienne une habitude. Tous ces bruits autour de l’IA sont exagérés, on dirait.

D’ailleurs, le scepticisme reste présent. Même si 77 % des personnes interrogées pensent que l’IA bouleversera le monde, elles sont loin de lui faire confiance. Beaucoup hésitent encore à utiliser des outils basés sur cette technologie.

Paul Cardno, de 3M, explique : « Pour que l’IA devienne vraiment utile au quotidien, il faut rassurer les employés. Plutôt que de la craindre, ils doivent être formés pour l’intégrer aisément à leurs tâches. »

Attentes trop hautes ou potentiel insuffisant ?

L’IA a beau être considérée comme une innovation majeure, la majorité des gens doutent encore de son potentiel. Environ 61 % des employés s’attendent à ce qu’elle effectue la moitié de leur travail dans les dix prochaines années. Et ce, contre 80 % des adultes britanniques qui réclament une régulation stricte de ces outils avant de les accepter pleinement.

D’après une étude menée par 3M, 48 % des personnes enquêtées estiment que l’IA accélérera l’analyse et le traitement des données. Environ 40 % pensent qu’elle pourra gérer des tâches subalternes. Cependant, dans la réalité, les échecs s’accumulent. Environ 80 % des projets IA échouent, souvent à cause d’un fossé entre l’attente des utilisateurs et leurs capacités.

Les recherches montrent que c’est dû à notre perception trop optimiste de l’IA. Nous la considérons comme une solution miracle à des problèmes qu’elle ne peut pas résoudre.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.