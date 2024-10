L’IA pour développer les jeux PlayStation ? Sony dit un grand OUI !

Sony, un leader du jeu vidéo, a choisi d’intégrer les intelligences artificielles et le machine learning dans le développement des jeux Playstation.

Je vais parler dans cet article un sujet plus vivace que celui de l’intelligence artificielle. Imaginez un peu : les jeux PlayStation développés avec l’IA ? Ce ne sera plus un rêve, car Sony a décidé d’intégrer l’apprentissage automatique ou le machine learning et l’IA dans ses produits d’après son rapport d’entreprise de 2024. Ce qui est tout à fait le contraire de son principal concurrent Nintendo. En effet, cette entreprise a déclaré qu’elle ne s’intéresse pas aux IA et n’envisage même pas de s’inscrire dans une course technologique.

L’avenir se fera avec les IA et le machine learning

Sony n’a pas hésité à afficher sa couleur dans le rapport d’entreprise de 2024 : « L’avenir se fera avec les IA et le machine learning ».

À la page 16 de ce même rapport d’entreprise, au chapitre intitulé « Reinforcing Our Technology Base to Help Maximize IP Value (Renforcer notre base technologique pour maximiser la valeur de la propriété intellectuelle) », la société a déclaré qu’elle souhaite généraliser l’utilisation de l’IA et du machine learning pour pouvoir réduire les coûts et les durées de production des jeux PlayStation.

D’après la déclaration, l’objectif du PlayStation est « le renforcement des technologies qui peuvent aider les créateurs à maximiser la valeur de leur propriété intellectuelle de manière efficace et de haute qualité, y compris la détection et la capture ainsi que le traitement 3D en temps réel, l’IA et l’apprentissage automatique ».

Le développement de la technologie d’IA a pour objectif de pouvoir proposer des éléments de propriété intellectuelle « rapidement et à faible coût à un plus grand nombre de fans ».

En effet, l’intelligence artificielle permettra à Sony de gagner plus de temps et d’argent, mais surtout de déployer le plus de produits PlayStation sur le marché. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une équation gagnante pour Sony et l’entreprise IA.

Vers l’introduction de la PS5 IA Pro Edition

Dans ce même rapport, Sony explique qu’elle a déjà utilisé certaines technologies de ce type dans des blockbusters AAA, dont Marvel’s Spider-Man 2.

Elle a déjà aussi utilisé un logiciel de reconnaissance vocale dans certaines langues dans le but de réduire le traitement du processus de sous-titrage de Spidey 2 et ses coûts. Cela a également permis de mieux synchroniser les paroles des personnages ainsi que les sous-titres.

Sony révèle aussi qu’elle s’est rapprochée d’Epic Games pour exploiter le moteur Unreal Engine. Il en est de même de la création de scènes et séquences en CGI 3D.

Toujours dans le cadre de l’introduction de l’IA dans ses produits, Sony a également créé un studio de capture volumétrique. L’objectif étant de générer des images HD via des modèles humains et de lieux.

De ce fait, elle pourra produire à petit prix des images très réalistes, utilisables pour les studios internes de Sony. Par ailleurs, ses images pourraient également être utilisées par des prestataires extérieurs.

