L’IA transforme des villes en personnages d’Assassin’s Creed

Un artiste passionné a utilisé l’intelligence artificielle pour donner un nouveau visage à 15 pays. Et grâce à lui, ces villes deviennent des assassins dignes de l’univers d’Assassin’s Creed.

Comme je traîne souvent sur Reddit pendant mon temps libre, je suis tombé sur un utilisateur, connu sous le nom d’ObviouslyMisfit. Et là, surprise ! Il a créé un projet vraiment unique qui a bluffé la communauté. Il a transformé plusieurs pays en personnages d’Assassin’s Creed avec l’aide d’une IA.

Chaque création rend hommage à l’histoire, au style du jeu, et à la richesse visuelle de chaque culture. Alors, dans cet article, je vais vous montrer les résultats de son inspiration.

Eh ben, l’Assassin’s Creed ne s’est pas construit par hasard. À l’origine, ce sont les Templiers qui posent les bases du récit. Ils créent Abstergo Industries, une entreprise ultra moderne, pour atteindre un objectif bien précis : contrôler l’avenir en fouillant le passé.

Pour y parvenir, ils développent des technologies capables d’explorer les souvenirs génétiques. Il s’agit, entre autres, de revivre les vies d’anciens Assassins, d’influencer le présent, ou encore de former de nouveaux agents.

Dans les premiers opus, c’est Desmond Miles qu’on découvre. Un jeune homme au profil banal, mais au sang chargé d’histoires. Grâce à l’Animus, il plonge dans les mémoires de ses ancêtres. Ensuite, la saga remonte encore plus loin dans le temps, jusqu’aux origines de la Confrérie.

Je dois l’admettre, Ubisoft ne s’est pas contenté de créer un jeu. Le travail de recherche est énorme. De plus, ils ont tellement creusé l’histoire qu’ils en parlent même sur leur site officiel. Et franchement, ça se sent dans chaque détail du jeu.

Des villes réimaginées façon Assassin’s Creed grâce à l’IA

Bon, revenons à l’essentiel ! ObviouslyMisfit a eu une idée brillante : réimaginer plusieurs pays comme s’ils sortaient tout droit d’Assassin’s Creed. Pour donner forme à ce concept, il s’est appuyé sur une IA générative.

Chaque personnage créé s’inspire de la culture locale, du style vestimentaire aux petits détails visuels. Et honnêtement, c’est visuellement très réussi. L’univers formé est cohérent, immersif et visuellement puissant.

Certaines images ont même un rendu si réaliste qu’on pourrait les confondre avec une cinématique officielle. Pourtant, rien de tout ça ne vient d’un jeu Ubisoft. Il s’agit uniquement d’un projet imaginé par un fan passionné.

De son côté, l’intelligence artificielle a joué un rôle essentiel. Elle a permis de donner vie à chaque vision, avec une précision impressionnante. Résultat : des créations qui captent l’esprit d’Assassin’s Creed, tout en explorant de nouvelles identités culturelles.

Et maintenant, découvrez le fruit de cette imagination assistée par IA…

L’ombre des héros dans la poussière

Maroc

Grâce à l’IA, le Maroc devient un assassin mystérieux, entre ombres et étoffes flottantes.

Yémen

Le Yémen devient un héros discret, imaginé et créé par l’intelligence artificielle. L’ambiance est sèche, tendue, et semble tirée d’un ancien épisode oublié du jeu.

Mauritanie

La Mauritanie devient un assassin solitaire, calme et redoutable, perdu entre murs de sable et silence chaud.

Jordanie

La Jordanie renaît aussi sous les traits d’un assassin sculpté par l’histoire et les pierres antiques.

Palestine

Ici, la Palestine devient aussi un assassin charismatique. Franchement, j’adore l’équilibre entre la foule en arrière-plan et son calme glaçant.

Mali

Quant au Mali, il se transforme en héros ancestral, vêtu de tissus royaux et marchant avec une assurance impressionnante. Personnellement, c’est l’un de mes préférés, il dégage une puissance silencieuse incroyable.

Chaque pays cache un tueur élégant

Koweït

D’abord discret, le Koweït prend vie sous les traits d’un assassin élégant et sûr de lui. Ensuite, son pas calme dans cette ruelle étroite montre qu’il contrôle chaque détail.

Iran

L’Iran, lui, se dévoile comme un personnage élégant et mystérieux, entre héritage visuel et intensité. De plus, les textures des murs et le regard baissé ajoutent une vraie profondeur à la scène.

Tunisie

La Tunisie apparaît comme un assassin noble, baignée par la lumière chaude des lanternes orientales.

Syrie

La Syrie débarque en mode furtif, look sombre et démarche de pro dans une ruelle glaciale. Honnêtement, ce perso a le flow d’un boss de fin qu’on rêve d’incarner.

Algérie

L’Algérie débarque comme un seigneur de l’ombre, capuche blanche et regard figé dans le vide. Sérieusement, cette posture en plein décor de ruines ? C’est quelque chose. On dirait l’intro d’un DLC légendaire.

Émirats arabes unis

Sous le soleil des Émirats, un homme silencieux traverse les dunes sans se presser. Eh oui, j’adore cette vibe lone wolf, comme s’il gardait un secret enfoui sous les dunes.

Bahreïn

Bahreïn s’avance entre murs clairs et ciel bleu. Ce contraste entre le décor lumineux et son air tendu ? C’est clairement du pur Assassin’s Creed.

Irak

L’Irak arrive façon boss royal, entre ombres et lumière chaude, ambiance ruelle mystique garantie. On dirait le maître d’un ancien Ordre oublié.

Tchad

Enfin, le Tchad explose l’écran avec une tenue qui claque et une vibe ultra confiante. Honnêtement, on sent direct que ce perso ne rate jamais sa cible, même sous 40 degrés.

Et vous, lequel de ces assassins vous a le plus marqué ? Dites-nous en commentaire.

