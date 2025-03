Assassin’s Creed : pourquoi le Japon menace Ubisoft de sanctions ?

Ubisoft pensait marquer un grand coup avec Assassin’s Creed Shadows, en nous plongeant dans le Japon féodal du XVIe siècle. Mais au lieu d’être acclamé, avant même sa sortie, le jeu s’attire les foudres des Japonais…. Accusé de manque de respect envers la culture locale et d’inexactitudes historiques, il s’attire les critiques d’un député, d’historiens et de milliers de joueurs.

Depuis ses débuts, la saga Assassin’s Creed aime jouer avec l’Histoire, mêlant réalité et fiction. Mais cette fois, Ubisoft a peut-être poussé le curseur un peu trop loin. Leur Opus Shadows, prévu pour le 20 mars, met en scène le Japon féodal, un cadre longtemps attendu par les fans. Pourtant, plusieurs éléments du jeu ont déclenché de nombreuses critiques. Notamment une scène impliquant un sanctuaire shinto et la représentation de Yasuke, un samouraï noir historique. Face à la pression, Ubisoft risque-t-il des sanctions ? Plongez dans une controverse qui enflamme déjà les réseaux sociaux.

La polémique a éclaté après la diffusion d’une séquence d’Assassin’s Creed Shadows où l’un des personnages jouables, un samouraï, s’attaque à l’intérieur d’un sanctuaire shinto. Il tire des flèches sur des prêtres, détruit un tambour traditionnel et un autel sacré. Ça n’a pas du tout plu aux Japonais, qui y voient un manque de respect total envers leur culture.

Hiroyuki Kada, député du Parti libéral-démocrate, a donc exprimé son mécontentement au Parlement. Selon lui, ce genre de scène sur Shadows pourrait encourager des actes similaires dans le monde réel. Il reproche aussi à Ubisoft d’avoir utilisé un véritable sanctuaire sans autorisation.

Prime Minister Shigeru Ishiba is asked by LDP politician Kata Hiroyuki in the National Diet about Assassin's Creed Shadows & how it could inspire the mass desecration of Shinto Shrines across Japan.



Ishiba responds with a strong condemnation. pic.twitter.com/NCIgqcyJRs